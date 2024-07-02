Чем удивляет хоррор «Тихое место: День первый»

В параллельный прокат вышло «Тихое место: День первый» — приквел суперуспешной хоррор-франшизы про выживание среди инопланетян с обостренным слухом. Главную роль в новом фильме сыграла Лупита Нионго, а постановщиком стал автор прославленной участием Николаса Кейджа «Свиньи» Марк Сарноски. «Лента.ру» рассказывает, почему картина превосходит оригинальную дилогию.

© Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

На собрании терминальных пациентов в нью-йоркском хосписе Сэм (Лупита Нионго) просят прочитать ее новое стихотворение. Некоторое время женщина отнекивается, а потом читает верлибр о том, как ее бесит буквально все. Сэм — терминальная пациентка, в ее теле болит каждая мышца, а радость дарит только кот Фродо и надежда на то, что в конце дня она съест кусок пиццы в любимой гарлемской пиццерии. До этого пациентов вывозят на шоу марионеток, а выйдя на улицу после спектакля, все зрители видят огни в небе.

Дата выхода: 28 июня

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1 ч 40 мин

Режиссер: Марк Сарноски

В ролях: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу

На Нью-Йорк без предупреждения напали полчища монстров — власти взрывают мосты и явно не справляются. Получив короткую передышку, Сэм решает, что ей с Фродо все-таки совершенно необходимо поесть пиццы — в том числе и потому, что для нее это, скорее всего, станет последним делом в жизни. Вскоре навстречу парочке буквально из воды выныривает Эрик (Джозеф Куинн) — студент-юрист из Англии, который, за неимением лучших перспектив, умоляет взять его с собой.

Фильм «Тихое место», который вышел совсем в другую эпоху — в 2018-м, стал чем-то вроде «Чужого» для нового тысячелетия. Есть даже прямые переклички: раньше в космосе никто не слышал твой крик, а теперь нужно уметь быть тише воды, ниже травы уже на Земле, поскольку у инопланетных интервентов все чувства заменил невероятный слух. Сила первого «Тихого места» заключалась в режиссерской находчивости актера Джона Красински — фильм стал его безусловным шедевром. Красински убедительно напомнил, что кинематограф вполне может обходиться без литературного сюжета, вульгарного психологизма и глубоких персонажей. В центр была поставлена семья Эбботов с двумя детьми и женой, беременной третьим. В этой конструкции объективные обстоятельства были важнее личностных качеств. В условиях наступившего конца света Эбботам было некуда бежать, а сутью их экранного существования было выживать, не издавая ни звука. Отсутствие у героев иных, более осмысленных и высоких целей неожиданно подарило фильму новизну.

В эпоху откровенного дефицита оригинальности «Тихое место» заслуженно стало хитом и было обречено превратиться в долгоиграющую франшизу.

Продолжение потребовало повышения масштаба действий и бюджета, а значит, и отказа от уютной герметичности. С болезнью роста Красински справился не без потерь — несколько правил оригинала были нарушены, но свое дело сделали трехлетний перерыв и премьера в разгар пандемийного 2020-го. Третий фильм был запущен в производство одновременно с приквелом. И если «Тихое место 3» вновь взял на себя Красински, то предысторию было решено отдать на аутсорс. Первым кандидатом на сценарий и постановку был Джефф Николс, однако по неизвестным причинам он из проекта выбыл, а готовый сценарий, видимо, теперь лежит в архиве Paramount. Режиссером, осуществившим проект, стал Марк Сарноски, который впечатлил Красински дебютной «Свиньей» с Николасом Кейджем.

Задним числом этот выбор выглядит ювелирно точным. Николс все-таки режиссер-поэт, норовящий оставить сюжет на обочине, следуя за потоком спонтанных ассоциаций. Сарноски же (это было видно уже по «Свинье») ценит емкую образность и символизм, но при этом с удовольствием играет по жанровым правилам и относится к ним без снобистского презрения. Умение небанально рассказать историю — это именно то, что требовалось для достойного расширения вселенной «Тихого места».

«День первый» дал молодому постановщику возможность показать, на что он способен с ресурсами большой студии. Фильм стартует с панорамы обрушившейся на Нью-Йорк катастрофы, и эти эпизоды получились захватывающими, в меру изобретательными и достоверно отсылающими к 11 сентября.

Тем более впечатляет чадящий, ощерившийся взорванными мостами экранный Нью-Йорк, что снят он исключительно на базе лондонской студии Warner Bros. Как и в «Свинье», важную роль в новом фильме Сарноски играет животное — в данном случае это кот Шницель, получивший роль Фродо. Режиссер настоял на том, чтобы Фродо был настоящим, а не нарисованным на компьютере котом. Не стала препятствием даже котобоязнь Лупиты Нионго — актриса прошла специальную терапию по избавлению от фобии, так фильм добавил в свой актив еще одну гуманитарную функцию.

Даже оказавшись в условиях прописанной вселенной, Сарноски сохранил ключевые черты своего представления о кинематографе — в отличие, например, от казавшегося куда более бескомпромиссным Бена Уитли, растворившегося во франшизе «Мег». Сарноски по-прежнему интересуют парадоксальные реакции людей на трагические жизненные обстоятельства. В данном случае это опасное путешествие за пиццей — сюжет насколько неожиданный, настолько и достоверный. В новом «Тихом месте» больше человеческого, больше теплоты, впервые во франшизе здесь возникают юмор и горькая ирония. Зловещих инопланетян, впрочем, тоже хватает, но напряженно звенящей тишины из первых фильмов здесь в разы меньше.

Еще одно принципиальное отличие в том, что «День первый» это история, у которой есть начало, середина и конец. Благодаря сюжету, выстроенному вокруг новых персонажей (один из которых изначально обречен на смерть), приквел «Тихого места» дарит зрителю совершенно самостоятельное, законченное приключение. В первых картинах, напомним, финал был как раз самым слабым местом — в полнометражном кино сериальные клиффхэнгеры быстро утомляют. Благодаря сюжетной оформленности картина выглядит более конвенциональной, но в то же время и более наполненной. Это уже не фильм-переживание и не фильм-выживание.

За сюжетом про последний поход за пиццей возникает простая и пронзительная мысль о том, что в чудовищных обстоятельствах человеческая жизнь стоит никак не меньше, но даже больше обычного. За такое внятное и крайне своевременное соображение легко простить Сарноски некоторую сентиментальность. Тем более что множество кадров (прежде всего с участием Нионго) здесь намертво врезаются в память. В том числе и самый последний, устанавливающий непреднамеренную связь с другим шедевром последнего времени — «Идеальными днями» Вима Вендерса. Удастся ли Красински переплюнуть младшего коллегу, станет известно через год, когда на экраны выйдет «Тихое место 3».

Фильм «Тихое место: День первый» (A Quiet Place: Day One) можно посмотреть в некоторых российских кинотеатрах