Мэган Фэйхи, Джулианна Мур и Милли Олкок станут «Сиренами»

Джулианна Мур («Всё ещё Элис», «Май декабрь»), Мэган Фэйхи («Белый лотос», «С большой буквы») и Милли Олкок («Дом Дракона», «Пианино») исполнят главные роли в мини-сериале «Сирены» (Sirens) для Netflix. Как сообщает Deadline, сценарий черной комедии написала Молли Смит Мецлер («Уборщица. История матери-одиночки», «Без обязательств»), и он основан на ее собственной пьесе «Элемено Пи». Мецлер выступит и в качестве шоураннера, а первые два эпизода снимет режиссер Николь Кэссел («Хранители», «Винил»).

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Действие истории происходит в течение одного уик-энда в роскошном пляжном поместье Келлов. Мур сыграет Микаэлу Келл - филантропа и активистку по защите прав животных, которая управляет высшим обществом острова и является женой миллиардера Питера Келла. Олкок исполнит роль ее молодой помощницы Симоны ДеВитт - умной и сообразительной девушки, которая решила, что сорвала неплохой куш, попав на работу к миллиардерше. Фэйхи досталась роль Девон деВитт – старшей сестры Симоны. Она забавная и жизнерадостная, живет в их родном городе, но данный момент ее жизнь и карьера движется скорее по нисходящей. Девон переживает за сестру, ей кажется, что отношения Симоны с ее токсичным боссом могут испортить девушке жизнь, поэтому решает в них вмешаться и защитить Симону. Когда Девон оказывается на острове, между двумя женщинами вспыхивает практически война.