Турецкий телехит 2024 года «Бахар. По имени Весна» покажет «Россия»

Премьерный показ турецкого сериала «Бахар. По имени Весна» стартует 8 июля 2024 года на телеканале «Россия». Премьера драматической многосерийной мелодрамы о домохозяйке, однажды решившей кардинально изменить свою жизнь, состоялась в Турции в феврале. «Бахар. По имени Весна» стал самым рейтинговым на турецком ТВ в телесезоне 2023-2024: рейтинг проекта составлял 12.65, а доля – 30.32 для аудитории 20+. В отличие от многих других телевизионных проектов в турецком телевизионном эфире, доля смотрения сериала не снижалась, а росла от серии к серии. Телефильм был также показан в Великобритании и Австралии.

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По сюжету мать двоих выросших детей Бахар (Демет Эвгар) следит за домом, готовит на всю семью, гладит, стирает, заботится о муже, знаменитом хирурге Тимуре Явузоглу (Мехмет Йылмаз Ак), пытается примирить мать и свекровь, терпит раздражение и насмешки близких и совсем не думает о себе. Двадцать лет назад героиня отказалась от мечты стать врачом, сделав выбор в пользу семьи. И хотя выбор был добровольным, Бахар все эти годы не была счастлива по-настоящему. Но понимает она это только тогда, когда в ее жизнь приходит беда. Не все в ее семье готовы броситься ей на помощь, и это больно ранит сердце Бахар. После испытаний, выпавших на ее долю, оставаться прежней Бахар больше не может: из услужливой домохозяйки она постепенно превращается в женщину, которая знает, чего хочет. И эта трансформация кардинально меняет жизнь не только главной героини, но и ее близких…

В сериале также снялись Бугра Гюльсой, Эджем Озкая, Элит Андач Чам, Демирхан Демирджиоглу, Ниль Суде Албайрак, Алиса Сезен Север, Хасан Шахинтюрк, Сена Миа Калип, Умму Путгул, Эдже Эркал, Деврим Кабаджаоглу, Фюсун Демирэль, Хатидже Аслан и другие. Режиссером стал Неслихан Ешилюрт.

Эфир в 15.00.