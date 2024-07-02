Вышел трейлер драмы «Подростки. Первая любовь» с Никитой Кологривым

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер новой романтической истории «Подростки. Первая любовь». Премьера фильма состоится 29 августа во всех кинотеатрах страны.

© Кадр из трейлера «Подростки. Первая любовь»

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Действие фильма развернётся в 1990-х, когда люди были полны надежд на светлое и безоблачное будущее. В центре сюжета – двое молодых людей, заканчивающих школу. Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами, а Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Влюблённые не могут быть вместе, ведь отец Ольги считает, что с Олегом у неё будущего нет.

Главные роли в картине исполнили Алексей Онежен («Высшая мера»), Александра Тихонова («Пищеблок»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Елена Лядова («Батя») и другие актёры. Режиссёром выступил Святослав Подгаевский («Пищеблок»).