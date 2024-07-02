Фильм «Битлджус 2» Тима Бертона откроет Венецианский кинофестиваль

Организаторы Венецианского кинофестиваля и кинокомпания Warner Bros. объявили о том, что фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона станет открытием грядущего ивента. Ленту покажут 28 августа, до официального старта события, из-за чего она не войдёт в официальную конкурсную программу.

© Кадр из фильма «Битлджус 2»

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. К главной роли вернулся Майкл Китон, в фильме также сыграли Моника Беллуччи (жена Битлджуса), Вайнона Райдер (Лидия), Кэтрин О’Хара (Делия), Дженна Ортега (Астрид, дочь Лидии) и Уиллем Дефо (детектив-призрак). Сценарий написали Альфред Гоф и Майлз Миллар — ранее они вместе работали над «Уэнсдей» и «Тайнами Смолвиля».

81-й Венецианский кинофестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября.