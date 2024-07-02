Вышел трейлер фильма «Хранители пяти королевств» в жанре фэнтези

Жанр фэнтези — как чашка какао с зефирками: вызывает чувство тепла, уюта и радости. Поклонникам жанра представляем новый фильм «Хранители пяти королевств», где зрителей ждут магические артефакты, волшебные существа, интересный актёрский состав и приятный визуал.

© tlum.ru

О чём речь?

Девушка Пэтси живёт в тихом городке вместе со своим дедушкой и друзьями. Однажды ей в руки попадает загадочная вещица — резная коробочка. Это волшебный артефакт? Конечно, это волшебный артефакт! Он переносит героев в мир, наполненный магией и удивительными существами. Не все из них на стороне добра: коварная колдунья намерена получить ключ от всех Пяти королевств и уничтожить мир!

Пэтси, её дедушку и друзей ждёт противостояние с ведьмой, встречи с монстрами и даже с драконами. Отдельно хотим отметить актёра, исполнившего роль дедушки Джека, — это легендарный Джеймс Хун, который также выступает продюсером и сценаристом проекта. Фильмография Джеймса Хуна насчитывает почти четыре сотни картин! Из последних и громких — роль в хитовом фильме «Всё, везде и сразу» и озвучание одного из центральных персонажей в анимационной франшизе «Кунг-фу панда» .

Фильм «Хранители пяти королевств» выходит в российский прокат 4 июля.