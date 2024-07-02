Расписание выхода четвертого сезона сериала «Сквозь снег»

Уже 21 июля состоится премьера четвёртого сезона сериала «Сквозь снег». Это будет полноценный финал для шоу, которое было на грани отмены, однако телеканал AMC выкупил права на показ и выступит дистрибьютором проекта.

© Кадр из сериала «Сквозь снег»

Финальный сезон продолжит историю далёкого будущего, где наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают в мчащемся поезде, в котором царит жестокая иерархия и ведётся борьба за власть. В четвёртом сезоне вновь будет десять эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится 23 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сквозь снег»

1-я серия — 22 июля

2-я серия — 29 июля

3-я серия — 5 августа

4-я серия — 12 августа

5-я серия — 19 августа

6-я серия — 26 августа

7-я серия — 2 сентября

8-я серия — 9 сентября

9-я серия — 16 сентября

10-я серия — 23 сентября