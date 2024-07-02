Вышел трейлер нового мрачного «Хеллбоя»‎ с Джеком Кеси

В Сети появился тизер-трейлер нового "Хеллбоя" (18+) с подзаголовком "Горбун", главную роль в котором сыграл Джек Кеси.

© Кадр из тизер-трейлера "Hellboy: The Crooked Man"

Сюжет основан на одноимённой лимитированной серии комиксов Hellboy: The Crooked Man.

Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны оказываются в горах Аппалачи, где им предстоит сразиться с местным духом Горбуном, который таинственным образом связан с прошлым Хеллбоя.

Режиссером фильма стал Брайан Тейлор, сценарий разработали Кристофер Голден и Майк Миньола.

В ролях также: Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Джозеф Марселл, Аделин Рудольф, Нэйтан Купер и другие.

Премьера запланирована на сентябрь 2024 года.