Рецензия на фильм «Горизонты: Часть 1»

Уже на стадии анонса и позиционирования фильма было не очень понятно, на что Кевин Костнер вообще рассчитывает. Джеймс Кэмерон разнес бокс-офис «Титаником», а потом «Аватаром», но даже он выражал опасение по поводу кассовых перспектив дальнейших четырех фильмов про Пандору. Костнер – не Кэмернон, а «Горизонты» – не «Аватар», и тем не менее заявляется готовность выпуска аж четырех картин. Причем первые две выходят с разницей в два месяца.

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Достаточно быстрые сроки производства скорее подходят под создание сериала, и именно так «Горизонты: Часть 1» и воспринимается. Это неторопливая трехчасовая пилотная серия вестерн-сериала, в которой показана завязка и обозначаются главные действующие лица. Нет никакого логического конца. Действие просто прерывается, что даже на клиффхэнгер не тянет.

Форма повествования тоже вызывает вопросы. По идее, квадрология охватывает 15 лет и показано это с помощью неожиданных скачков во времени. Смотришь одно, а в следующей сцене уже непонятно насколько перенеслись вперед (месяц, полгода, год, годы). Похожий сюрприз припасли для финала, когда суматошно начинается череда событий, охватывающих множество лет. Только на середине этой вакханалии становится понятно, что это трейлер продолжений, которым решили завершить сеанс.

Но несмотря на все описанное выше, «Горизонты: Часть 1» вполне смотрибельный фильм, если знать, что он из себя представляет. В нем много интересных сюжетный линий, которые, вероятно, соединятся в будущем. Кевин Костнер подобрал приятный глазу актерский состав и придумал интригующий сюжет, вызывающий желание узнать о том, что будет дальше. Но форма сериала ему подошла бы больше, шансов отбить бюджет на большом экране у него и близко нет.

Оценка годности Kinobugle.ru: 65%