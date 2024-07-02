Второй сезон сериала «Уэнсдей» стал крупнейшим кинопроектом в истории Ирландии

Весной стартовали съёмки второго сезона «Уэнсдей» — одного из самых популярных сериалов в истории Netflix. Производство ведётся в Ирландии, хотя создание первого сезона проходило в Румынии.

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В начале июля премьер-министр Саймон Харрис посетил съёмочную площадку «Уэнсдей». Чиновник встретился с создателями сериала Альфредом Гофом, Майлзом Милларом и Тимом Бёртоном, а также поблагодарил Netflix за выбор его страны для производства столь крупного шоу.

"Я рад видеть, что Ирландию продолжают выбирать в качестве места для съёмок сериалов и фильмов, которые поддерживают нашу экономику, создают рабочие места, демонстрируют наши творческие таланты и продвигают нашу страну на мировой арене."



В Netflix также прокомментировали визит Харриса и заявили, что продолжат инвестировать в ирландскую экономику. В онлайн-кинотеатре отметили, что производство второго сезона «Уэнсдей» стало крупнейшим проектом, который когда-либо снимали в стране.

Премьера второго сезона «Уэнсдей» состоится в 2025 году. В продолжении вернутся основные герои шоу, а также сыграют Тандиве Ньютон и Стив Бушеми.