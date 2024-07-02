Стивен Кинг вступился за Кевина Костнера и его новый фильм

© Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»

Американский писатель Стивен Кинг встал на защиту Кевина Костнера и его нового фильма «Горизонты: Часть 1». Соответствующий пост появился в личном блоге «короля ужасов».

19 мая состоялась мировая премьера исторической драмы «Горизонты: Часть 1». Кевин Костнер не только сам спродюсировал и срежиссировал киноленту, но и снялся в ней в главной роли, а еще отвечал за сценарий. На производство было затрачено огромное количество сил и денег, поэтому и кинокритики, и зрители рассчитывали увидеть нечто грандиозное. Но, к всеобщему сожалению, эффекта «вау» не случилось: фильм заработал низкие оценки и больше негативных отзывов, чем положительных.

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Писатель Стивен Кинг решил высказаться по поводу хейта в адрес Костнера, которого изо дня в день обвиняют в выпуске низкокачественной картины.

«Злорадство — это «чувство радости от чужого несчастья». Это описание прекрасно характеризует многие отзывы на фильм Костнера «Горизонты: Часть 1», которые я видел. Почему, ради Бога, кто-то наслаждается провалом фильма, не являющегося продолжением «вселенной Marvel»?», - написал Кинг в личном блоге.



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