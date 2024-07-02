Опубликован трейлер фильма «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым

Финальный трейлер фильма «Культурная комедия» представила 2 июля 2024 года кинокомпания «Централ Партнершип». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине режиссера Владимира Котта исполнили Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Антон Ескин, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Культурная комедия"

В центре сюжета пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов), который много лет курировал дорожное строительство и не интересовался ничем другим. Но когда регион берет курс на развитие культуры и искусства, выясняется, что именно в этом Виктор ничего не смыслит и может потерять должность. Чтобы повысить свой культурный уровень, Летаев обращается к искусствоведу Марине Николаевне (Гладких). В ролике можно увидеть, как она (довольно безуспешно) пытается познакомить своего «подопечного» с литературой, балетом и т.п. В трейлере также показано, как Виктор решает создать модную инсталляцию, вызывая массу вопросов использованием в ней радужного зонтика.

"Это умная романтичная комедия, в которой кроется вечная история любви барышни и хулигана, - говорит режиссер Владимир Котт. - Летаев, абсолютно бесчувственно относившийся к творчеству и искусству, вдруг влюбляется в возвышенную поэтическую натуру. Как раз в этом и заключается конфликт комедии. Мне показалось, что очень интересно столкнуть маскулинность и женский романтизм»."



В российский прокат «Культурная комедия» выйдет 11 июля.