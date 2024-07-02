Netflix опубликовал постер Terminator Zero и дату премьеры аниме

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился изображением первого постера аниме-сериала по фантастической франшизе «Терминатор». Все восемь эпизодов Terminator Zero будут доступны на сервисе с 29 августа.

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Проект расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, разрабатывающего некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Производством занимается известная японская студия Production I.G («Призрак в доспехах», «Кайдзю номер восемь», «Волейбол!!», «Баскетбол Куроко»), а также продюсерская компания Skydance.

Постер аниме Terminator Zero от Netflix