В России переснимут «‎Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути

Кинокомпания ARNA MEDIA снимет ремейк итальянского хита "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях.

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Действие фильма 1983 года разворачивается в вымышленной итальянской деревне Равиньяно недалеко от Портофино. Сорокалетний Элиа - убежденный холостяк со скверным характером. Однажды в дождливую ночь на пороге его дома появляется утонченная красавица Лиза. Любой мужчина на его месте был бы счастлив, но только не Элиа. Он всячески дает понять Лизе, что она его раздражает, и испытывает ее терпение. В отместку Лиза ставит перед собой цель влюбить Элиа в себя.

Картина стала суперхитом и лидером проката СССР, её посмотрели 56 миллионов человек. Сейчас комедия занимает 56 место с оценкой 8,6 в топ-250 фильмов по версии "Кинопоиска" и остаётся одной из самых любимых зарубежных картин на всем постсоветском пространстве.

Об актерском составе российской версии "Укрощение строптивого" пока ничего не известно. На данный момент разрабатывается сценарий проекта. По словам генерального продюсера Надежды Мотиной, "нас ждет звездный каст и веселая добрая комедия - современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике".

Съемки начнутся весной 2025 года на юге России, а премьера запланирована на начало 2026 года.