Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу

Кинофестиваль "Горький fest", который пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля 2024 года, представил внеконкурсную программу.

Основной темой фестиваля стали сказки, что нашло широкое отражение и во внеконкурсной программе.

В секции "Сказка: вчера и сегодня" будут представлены экранизации русских народных сказок разных лет, что даст возможность сравнить, как эти произведения виделись много лет назад и как они воспринимаются сейчас. Такое сравнение можно будет провести на примере фильмов "По щучьему велению" Александра Роу (1938) и Александра Войтинского (2023), "Летучий корабль" Гарри Бардина (1979) и Ильи Учителя (2024), "Конек-Горбунок" Александра Роу (1941) и Олега Погодина (2021), "Бременские музыканты" Инессы Ковалевской (1969) и Алексея Нужного (2024). Также в секции представлены ленты "По следам бременских музыкантов" Василия Ливанова (1973) и "В некотором царстве" Ивана Иванова-Вано и Михаила Ботова (1957).

В программе "Герои нашего времени. Яга и Кощей" собраны ленты, посвященные этим сказочным персонажам, которые стали особенно популярны в кино в последние годы. Эта программа попытается дать ответ на вопрос, почему именно Яга и Кощей стали героями нашего времени. В частности, в секции будут представлены "Яга и книга заклинаний" Владимира Сакова (2023), "Баба Яга спасает мир" Карена Захарова, "Кощей. Начало" Андрея Колпина (2021), "Кощей. Похититель невест" Романа Артемьева (2022), "Последний богатырь" (2017), "Последний богатырь. Корень зла" (2020) и "Последний богатырь. Посланник тьмы" (2021) Дмитрия Дьяченко, а также "Яга. Кошмар темного леса" Святослава Подгаевского (2020)

Одна из секций внеконкурсной программы получила название "Взрослые сказки". Как отмечает программный директор фестиваля Андрей Апостолов, сюда вошли фильмы, в которых присутствуют сказочные мотивы, образы и приемы, но это совсем не сказки для детской аудитории. В этой программе будут представлены "Слезы капали" Георгия Данелии (1982), "Сказка странствий" Александра Митты (1983), "Парад планет" Вадима Абдрашитова (1984), "Город Зеро" Карена Шахназарова (1988), "Кукушка" Александра Рогожкина (2002), "Китобой" Филиппа Юрьева (2020), "Велга" Анастасии Нечаевой (2022), "Подельники" Евгения Григорьева (2021), "Сказка для старых" Романа Михайлова (2022), "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина (2024), "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000) Алексея Балабанова, "Сказки Гофмана" Тины Баркалая (2024), "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта (2017), "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского (2014), "Экспресс" Руслана Братова (2022), "Отцы" Юрия Мокиенко (2023), "Фрау" Любови Мульменко (2023) и "Чувства Анны" Анны Меликян (2023).

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся Специальные показы фильмов "Лгунья" Юлии Трофимовой (2024), "Золушка" Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (1947), "Невада" Матиаса Мусы и Анны Тюриной (2023), первого эпизода сериала "Тайны Карениной" Ивана Юдина.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный по регистрации на сайте.