Стала известна дата премьеры фильма «‎Второй акт», открывавший Каннский кинофестиваль

Лента французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" (Le deuxi me acte, 2024) с Леа Сейду и Луи Гаррелем, открывшая в этом году международный Каннский кинофестиваль, выйдет в российский прокат 11 июля, сообщили ТАСС в кинопрокатной компании "Русский репортаж". Зрительская премьера состоится уже 10 июля в кинотеатре "Художественный", показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

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"11 июля в российский прокат выходит комедия Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась на Лазурном берегу, открыв 77-й международный кинофестиваль в Канне. Картина была удостоена 3,5 минуты оваций первых зрителей", - рассказали в кинокомпании.



Зрительская премьера в Санкт-Петербурге также ожидается 10 июля в кинотеатре "Мираж на Большом", показ пройдет в дубляже.

Фильм французского режиссера представляет из себя комедию на злободневные темы об актерах и съемочном процессе в кино, сценарий которого написал искусственный интеллект. Согласно сюжету, героиня по имени Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она влюблена, со своим отцом. Однако тот не испытывает ответных чувств к девушке и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли. Действие происходит в загородном ресторане "Второй акт" и спутывает в глазах зрителя вымысел и реальность. Режиссер смешивает в картине разные жанры от комедии до триллера, иронизируя над современным кинопроцессом и его участниками.