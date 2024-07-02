Фестиваль «Антарес» намерен стать визитной карточкой курортной столицы

В Сочи завершил работу кинофестиваль "Антарес", раздал свои призы в форме изысканной статуэтки (Оскар позавидует). Придет ли он на смену "Кинотавру", ярко бытовавшему здесь 20 лет? Жизнь, труд, бюджет и нарабатываемая с первых шагов репутация покажут.

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Хотя очевидно, не на пустом месте "Антарес" заявляет о намерении стать визитной карточкой курортной столицы. Кто-то из мэтров еще выжидающе смотрит на кинопроцесс в России из недружественного далека, однако цифры не дремлют. 150 фильмов сейчас производится в стране, как в лучшие годы СССР с национальными студиями. Цифры еще не шедевры, но без них взлет невозможен. И прокат не умер без Голливуда.

Тот, кто придумал "Антарес" (так называется яркая звезда в созвездии Скорпиона), рисковые люди с сильной репутацией. Главный двигатель процесса - Сергей Новожилов, на счету его и команды десятки именитых кинофестивалей, он умеет искать новых партнеров (президентом стал деловой человек Александр Халимовский).

Как заметила программный директор Александра Жукова:

"Просто удивительно для первого фестиваля. Мы получили больше тысячи заявок, собрали четыре конкурса, 50 фильмов из 29 стран. Это была большая командная работа".



Параллельно шли деловые семинары, в режиме нон-стоп в Зимнем театре - мастер-классы, творческие встречи со звездами российского кино. Открытие выставки Никаса Сафронова, представившего портреты известных миру кинодеятелей, стало изящным светским событием.

Зрители каждый день голосовали по QR-коду за понравившийся фильм в коротком и полном метре, за анимационное и документальное кино.

У каждой программы - свое международное жюри, свои поклонники и победители. Я сознательно выбрала полнометражное кино. Разные школы и эстетика, разные возможности ("работали за идею и еду", как сознался режиссер "Острова Юрьева", и дорогая изысканность японской "Зеленой травы" с потрясающей музыкой).

На фестивале в кино ходишь, как на работу. Сознаюсь в одном навязчивом страноведческом наблюдении. Когда в режиме нон-стоп разные герои в разных фильмах садятся пить чай на кухне - турецкой, русской, индийской, китайской, японской, испанской, - тебе не нужен доклад Всемирного банка об уровне жизни. Человек на кухне в разных странах мира и то, что у него на столе и в холодильнике, нашей подкорке говорит не меньше, чем индекс бигмака.

Может, так легла карта у отборщиков, но отсутствие голивудского блеска и компьютерной графики дали возможность всмотреться в обыкновенного человека, совсем похожего на меня и тебя. И жить ему больно, и не все должны догадываться об этом. Не только высокое искусство "выпрямляет" человека. Талант вызвать сочувствие и понимание дан не каждому творцу.

"Отсутствие голливудского блеска и компьютерной графики дало возможность всмотреться в обыкновенного человека, похожего на меня и тебя."



Китайский фильм "Завтра будет другой день" режиссера Гао Юйхуаня довел зал до слез. Про детей с церебральным параличом и крест, который несут их родители. Отдают все, влезают в долги, лишь бы если не вылечить, то хотя бы поддержать жизнь ребенка. Говорят, Ирина Александровна Антонова, директор Пушкинского музея, прожила почти сто лет и потому, что боялась: что будет с ее особенным сыном, если она уйдет?

В кино уверенная бизнес-леди однажды ругает страхового агента за опоздание, а та открывает ей такую трагическую жизнь детей, которые собираются в реабилитационном центре, где все время надо платить… Там в конце немного сказки, богатая семья таки построит этот центр для бесплатного лечения… Но главное в кино и в жизни - не сдаваться. Только у живых будет завтра. Десятилетняя актриса потрясающе сыграла больную девочку, которую боль сделала мудрее многих взрослых…

Почему фильм задел? Да потому что вокруг нас многое рифмуется болью и при этом талантом жить достойно. Эвелина Блендас пела на сцене со своим солнечным Семеном, он подтанцовывал маме. Потом на вечеринке мы оказались за одним столом. Возможно, дружество того вечера и было главным моим впечатлением от непременной фестивальной светской жизни на берегу Черного моря.

А теперь совсем про кино. Точнее, про жизнь, о которой никто из нас до этого и не догадывался. Событием стал фильм индийского режиссера Джатла Сиддартха "В брюхе тигра". Дело не в том, что он перпендикулярен конвейеру Болливуда, где все бесконечно поют и танцуют, любят и даже иногда умирают.

Как сказал мне Джатла, он не уверен, что фильм найдет прокат дома. Возможно, участие в известных международных фестивалях (уже было Берлинале) даст пропуск домой. А теперь вот "Антарес", где он назван лучшим режиссером.

Джатла так горячо уверял перед премьерой зал, что больше всего на свете любит свою Индию, что ни у кого не осталось сомнений даже после просмотра этого труднейшего фильма.

В одну глухую деревню повадился тигр, его жертвами становится все больше людей. Но убить тигра нельзя, потому что он под защитой всемирных фондов. А человек - нет. Правда, за потерю семье платят компенсацию. Рабский труд на кирпичном заводе, где семьи трудятся за символические рупии, показан беспощадно, с крупными характерами красивых людей и поступков, когда делятся друг с другом последним. Фильм снимали в одной конкретной деревне, жители которой и стали актерами. И приходит час главе рода сдаться тигру, чтобы спасти семью от голода… Ночь мудрости двоих, когда с неба посыпятся лепестки лотоса - символа чистоты и способности души к божественному совершенству, не стала трагическим финалом. В этой истории нет вымысла, сказал Джатла, и тигр был, и есть еще места на земле, где люди так живут…

Приз зрительских симпатий ушел турецкому фильму "Эфлятун". Тут можно было и к гадалке не ходить. Не только потому, что главный герой живет в благополучии с привычной женщиной, но однажды встречает слепую девушку, которая и заставит его увидеть мир иным. И он начнет бороться за свою любовь… Главную роль сыграл звезда турецких сериалов Карем Бюрсин. Его многочисленных поклонниц все время предупреждали по ходу сеанса: просьба не снимать на мобильные телефоны и не плодить контрафакт.

Максима Шабалина, режиссера-дебютанта, можно было снимать все дни. Его фильм "Времена года" получил главные награды "Антареса", а Ирина Гринева, исполнившая главную роль, признана лучшей актрисой полного метра.

О чем фильм? О том, что больно, трудно, страстно и прекрасно бывает везде. За несколько дней до премьеры ревность мужа путает всем карты и приму-балерину отстраняют от премьеры. Ониксовые интерьеры Мариинки (как рассказала Ирина, случилось невероятное - Валерий Гергиев разрешил на сутки съемки) - это про то, что славы вечной не бывает, а ее пик - самое неустойчивое из всех положений. И что замену тебе могут найти всегда. По любой цене, даже заложив совесть и справедливость. Ирине было что играть. И с кем. Даже Александр Галибин появился в роли культурного босса. Чемпион и призер мира и Европы по фигурному катанию Максим Шабалин успешно освоил новую профессию, чему и стал единодушный вердикт жюри и Гран-при. Ирина Гринева - опытная характерная актриса, которая сейчас работает в московском Театре Гоголя, честно сказала со сцены, что много раз, еще со времен "Кинотавра", репетировала свою победную речь на этой сцене, и вот случилось.

Случится ли биография и судьба "Антареса"? Как звезды сойдутся, где важно все: прокатная касса фильмов-лауреатов, репутация команды, доверие публики и мудрость спонсоров. Поднять такой фестиваль, в котором участники со всех континентов, именитые артисты, требующие не только аплодисментов, но и приличные гонорары, дело дорогое. Нужен бюджет. И собрать его - гигантский труд.

Искусство дать деньги на большой проект и потом не мельтешить в каждом кадре - тончайшее из искусств. Церемония закрытия - это не только парад победителей, но и поклон спонсорам. Но когда смещаются пропорции, появляется опасение, как бы отраслевой заход не стреножил идею новорожденного фестиваля.

Кто придаст силу света "Антаресу"? Талантливые умные люди, профессиональная команда. К счастью, такие есть. Поэтому есть и надежда, что новый фестиваль будет мудреть и не поставит правильные лозунги впереди настоящего искусства. Не подставит себя и публику.