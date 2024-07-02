Вышел трейлер сериала «Мокрые майки»

Опубликован трейлер "Мокрых маек". Это - новый российский комедийный сериал с уклоном в легкую эротику.

© Кадр из трейлера сериала "Мокрые майки"

В центре ситкома - Мара (Мария Горбань), которая отмечает 35-летие - и "кризис среднего возраста уже стучится в дверь".

И вот, чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара, решив заняться бизнесом, упрашивает своего богатого "спонсора" дать ей в управление салон красоты. А тот не идет на поводу у любовницы и вместо элитного салона сплавляет ей старую автомойку на окраине города… Но Мара находит ловкий и пикантный выход из ситуации.

В сериале также снялись Давид "Дава" Манукян, Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

Среди продюсеров - братья Андреасян.

Премьера - 4 июля.