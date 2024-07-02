Опубликован трейлер комедийного боевика «Джекпот!» с Джоном Сина

Компания Prime Video опубликовала первый официальный трейлер комедийного боевика под названием «Джекпот!».

© Кадр из трейлера "Джекпот"

Сюжет киноленты следующий. В Калифорнии, страдающей от экономического упадка, проводят Большую лотерею. Вскоре за ее победительницей начинают охотиться другие претенденты: если убить ее до захода солнца, можно вполне законно заполучить награду.

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Фильм продюсировали Джон Сина и Пол Фиг. Главные роли исполнили сам Сина, а также Шонн Уильям Скотт, Мэриэн Грин, Дэвид Конк, Джош Диого и другие актеры.

Мировая премьера «Джекпота!» запланирована на 15 августа 2024 года.

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