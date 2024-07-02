«Иванушки» с «Богатырями» не спасли киноиндустрию от летнего провала

Новые «Три богатыря» заработали в прокате в десять раз меньше предыдущей части франшизы, комедии «Тур с Иванушками» не помог известный бренд, а рекорды «Головоломки 2» обошли Россию стороной.

© Кадр из трейлера фильма "Тур с Иванушками"

Впервые с начала 2024 года в России за месяц не появилось ни одного нового фильма-миллиардера. Как и ожидала индустрия, июнь ознаменовал начало «летнего провала», который не скрасил даже пиратский релиз голливудского хита «Головоломка 2», заработавшего в мире уже больше миллиарда долларов.

Если же говорить о самых кассовых фильмах официального проката, триумфатором первого месяца лета стали суперегройский фильм «Майор Гром. Игра» (заработал за июнь 271 млн рублей), общие сборы которого составляют на сегодняшний день 525 млн рублей.

Главной новинкой июня многие считали мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», однако ему не удалось повторить успех предыдущей серии «богатырской» франшизы. Если вышедший под новый год мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал более 1,1 млрд рублей, то сейчас ничего подобного не произошло. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев объяснил НСН, почему новые «Богатыри» собрали всего 126 млн рублей.

«Во-первых, этот мультфильм был очень быстро сляпан для того, чтобы хоть как-то заполнить дыры в репертуаре летнего периода. Очень хорошо, что он появился, дети могут посмотреть на любимых героев, но это мультфильм из ниоткуда, не имеющий никакой драматургической и сценарной подготовки. "Три богатыря", которые выходили на Новый год, - понятно, что это самое посещаемое время в кинотеатрах, что и дало ему возможность собрать те цифры, которые мы увидели. У летней версии "Богатырей" ни о каких миллиардах речь идти не может. Хорошо, что он есть, но каких-то рекордов ждать от него не приходится», - пояснил Исаев.



В итоге самыми кассовыми новинками июня стали комедия «Манюня: Приключения в Москве» (собрал 281 млн рублей. в том числе 244 млн за месяц), «Непослушники» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко (201 млн рублей) и британско-канадский мультфильм о котиках «10 жизней» (136 млн рублей).

При этом фильм «Тур с Иванушками», повествующий о приключениях трех фанаток легендарной поп-группы, несмотря на участие в нем самих музыкантов и светской львицы Агаты Муцениеце, за 12 дней в прокате заработал только 78 млн рублей.

«Хотелось бы, чтобы этот фильм зарабатывал больше, потому что он этого достоин. Бренд "Иванушек" - это большое культурное явление в нашей жизни», - говорил в этой связи Роман Исаев, высказав мнение, что аудитория фильма об "Иванушках" шире, чем у прогремевшего на всю страну сериала «Король и Шут».



При этом в течение двух последних июньских уикендов в числе лидеров по сборам была короткометражка «Минуточку», под именем которой некоторые киносети скрывали показ мультфильма Pixar «Головоломка 2». В России эта картина собрала около 80 млн рублей, а вот в мире творение Келси Манна стало первым в 2024 году фильмом, заработавшим больше миллиарда долларов. Сиквел «Головоломки» достиг эту отметку за 19 дней, повторив успех «Барби». При этом, по оценке Романа Исаева, в России этот мультфильм мог бы при легальном показе заработать порядка 2% от этой суммы.

«Фильм очень востребованный, на нем выросли два поколения. Это действительно уникальный бренд для Pixar, для Disney, это абсолютно универсальная история, которую любят по всему миру. Этот фильм действительно везде ставит рекорды, показывает потрясающие цифры. Конечно, упущенные российские сборы — болезненная потеря для кинокомпании» - сказал НСН Исаев, назвав «Головоломку» одним из локомотивов индустрии.



В 2004 году семь российских фильмов заработали в прокате более 1 млрд рублей. Это «Холоп 2» Клима Шипенко (сборы 3,842 млрд рублей), «Бременские музыканты» (3,035 млрд. рублей), «Мастер и Маргарита» (2,324 млрд рублей), «Лед 3» (1,856 млрд рублей), «Сто лет тому вперед» (1,491 млрд рублей), «Летучий корабль» (1,121 млрд рублей) и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» (1,121 млрд рублей).