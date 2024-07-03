$87.99+0.6993.69-0.26
Войти в почту

20 лучших сериалов первой половины 2024 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Абсолютным лидером топа стал «Оленёнок» от Netflix — журналисты оценили его на 88 баллов из 100. На втором месте оказалась комедия «Фантазмы» от HBO (87 баллов), замкнула тройку историческая драма «Сёгун» с Хироюки Санадой — 85 баллов.

В двадцатку лучших также попали «Люди Икс '97», «Мистер и миссис Смит» и «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим.

Лучшие сериалы первой половины 2024 года от Metacritic

  1. «Оленёнок» — 88/100
  2. «Фантазмы» — 87/100
  3. «Сёгун» — 85/100
  4. «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83/100
  5. «Люди Икс '97» — 82/100
  6. In Restless Dreams: The Music of Paul Simon — 80/100
  7. Boarders — 80/100
  8. «Мистер Бейтс против почты» — 80/100
  9. «Сочувствующий» — 80/100
  10. «Нолли» — 79/100
  11. Diarra from Detroit — 79/100
  12. Ren Faire — 79/100
  13. «День, когда мы были счастливы» — 78/100
  14. «Длинная тень» — 78/100
  15. The Vince Staples Show — 77/100
  16. «Мэриленд» — 76/100
  17. «Один день» — 76/100
  18. American Nightmare — 76/100
  19. «Рипли» — 75/100
  20. «Мистер и миссис Смит» — 75/100.
Фильмы и сериалы
Видео
Роберт Дауни-младший
Netflix