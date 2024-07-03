20 лучших сериалов первой половины 2024 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Абсолютным лидером топа стал «Оленёнок» от Netflix — журналисты оценили его на 88 баллов из 100. На втором месте оказалась комедия «Фантазмы» от HBO (87 баллов), замкнула тройку историческая драма «Сёгун» с Хироюки Санадой — 85 баллов.

В двадцатку лучших также попали «Люди Икс '97», «Мистер и миссис Смит» и «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим.

Лучшие сериалы первой половины 2024 года от Metacritic