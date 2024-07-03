20 лучших сериалов первой половины 2024 года от Metacritic
Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2024 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.
Абсолютным лидером топа стал «Оленёнок» от Netflix — журналисты оценили его на 88 баллов из 100. На втором месте оказалась комедия «Фантазмы» от HBO (87 баллов), замкнула тройку историческая драма «Сёгун» с Хироюки Санадой — 85 баллов.
В двадцатку лучших также попали «Люди Икс '97», «Мистер и миссис Смит» и «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим.
Лучшие сериалы первой половины 2024 года от Metacritic
- «Оленёнок» — 88/100
- «Фантазмы» — 87/100
- «Сёгун» — 85/100
- «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83/100
- «Люди Икс '97» — 82/100
- In Restless Dreams: The Music of Paul Simon — 80/100
- Boarders — 80/100
- «Мистер Бейтс против почты» — 80/100
- «Сочувствующий» — 80/100
- «Нолли» — 79/100
- Diarra from Detroit — 79/100
- Ren Faire — 79/100
- «День, когда мы были счастливы» — 78/100
- «Длинная тень» — 78/100
- The Vince Staples Show — 77/100
- «Мэриленд» — 76/100
- «Один день» — 76/100
- American Nightmare — 76/100
- «Рипли» — 75/100
- «Мистер и миссис Смит» — 75/100.