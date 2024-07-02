Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил фильм китайского режиссера

Фильм "Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху получил Гран-при Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", который проходил в Ивановской области с 28 июня по 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

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"2 июля в Музейно-выставочном центре города Иваново завершился Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского". Гран-при получил "Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху. Киносмотр проходил с 28 июня в Иваново и в семи городах области, он стал ярким событием культурной жизни региона - фестивальные показы как конкурсных, так и внеконкурсных фильмов, а также премьеры и спецсобытия проходили с аншлагом", - отметили в пресс-службе.



Награда за лучшую режиссуру досталась Эмилии Гашич, снявшей ленту "78 дней". Специальным призом "Впечатляющий дебют, который бросает вызов зрителям" жюри отметило якутский фильм "Кукушка" Евгения Николаева. Приз зрительских симпатий достался киноленте "Отца сын", которую снял режиссер Илья Зимин, родившийся в Иванове. В программе "Свои", где была представлена панорама наиболее ярких российских фильмов последних лет, зрители отметили картину "Здоровый человек" Петра Тодоровского, а в соответствующей секции короткого метра - "30 секунд" Ивана Соснина, приз имени Ивановского киноклуба "Экран и ты" получила "Эра" Вениамина Илясова.

Отмечается, что в 2024 году у фестиваля обновленный приз, который символизирует гармонию земной жизни и духовной. Он представляет собой уникальную скульптуру, созданную природой и художником Ириной Чечетко.

Всего за пять дней работы фестиваля было продемонстрировано более 80 фильмов. Специальным событием стала премьера архивной записи лекций Андрея Тарковского, которые он читал студентам на высших курсах режиссеров и сценаристов в 1978 году, а для иллюстрации аудиозаписи был создан уникальный видеоряд. На фестивале был представлен документальный фильм "Дом Марины", посвященный сестре Андрея Тарковского Марине, которая сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру и развитии кинофестиваля "Зеркало".

В жюри конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья, журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт, отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алена Шумакова, китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера "Однажды ночью в Пекине" Тэмми Тай и российская актриса театра и кино, лауреат премии "Ника", Московского международного кинофестиваля и фестиваля "Окно в Европу" Дарья Екамасова.

О фестивале

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".