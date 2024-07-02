Райан Джонсон раскрыл актера главной роли второго сезона сериала «Покерфейс»

Съемки второго сезона сериала «Покерфейс» (Poker Face) с Наташей Лионн в главной роли стартовали 1 июля 2024 года. Об этом сообщил Райан Джонсон, опубликовав в соцсетях «хлопушку» со съемочной площадки.

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«ИнтерМедиа» напоминает, что детективный сериал рассказывал о Чарли Кейл (Лионн) – женщине с удивительной способностью распознавать ложь. Когда-то она зарабатывала этим в казино, но была «разоблачена» и вынуждена подрабатывать уборщицей. Пытаясь раскрыть убийство своей подруги, Чарли узнает, что в нем замешан сын владельца казино, что ведет к его смерти. Хотя женщина и не виновна в этом, на нее начинается охота. Чарли вынуждена бежать и скрываться, переезжая с места на место по всей стране, и на каждой остановке ее буквально поджидает новое преступление, которое приходится расследовать.

Автором идеи, сценаристом и режиссером первого сезона был Райан Джонсон, но в качестве режиссера эпизода на «хлопушке» фигурирует сама Наташа Лионн. Каким будет статус Джонсона во втором сезоне, пока не ясно, но ранее Лионн упоминала, что они вместе работали над сюжетами новых серий. Наташа уже пробовала себя в качестве режиссера эпизодов «Оранжевый – хит сезона», «Жизнь матрёшки», «Выскочка», «Меломанка» и др.

В первом сезоне снялись Эдриан Броуди, Рон Перлман, Хлоя Севиньи, Джозеф Гордон-Левитт, Стефани Сюй, Клеа Дюваль, Даша Поланко, Хонг Чау, Меган Сури, Даниэль Макдональд, Джудит Лайт, Эллен Баркин, Тим Медоуз, Джамила Джамиль, Чарльз Мелтон, Роуэн Бланшар и другие. Каст второго официально не объявлялся. Дата выхода пока не известна.