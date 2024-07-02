Американцы назвали самые крутые летние блокбастеры за всю историю кино

Портал Fandango опросил более двух тысяч американских зрителей и составил свой топ-10 лучших летних блокбастеров за всю историю киноиндустрии.

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В список вошли три эпизода «Звёздных войн» и столько же фильмов по супергеройской франшизе «Мстители».

Топ-10 лучших летних блокбастеров, по мнению зрителей из США