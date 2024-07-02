Американцы назвали самые крутые летние блокбастеры за всю историю кино
Портал Fandango опросил более двух тысяч американских зрителей и составил свой топ-10 лучших летних блокбастеров за всю историю киноиндустрии.
В список вошли три эпизода «Звёздных войн» и столько же фильмов по супергеройской франшизе «Мстители».
Топ-10 лучших летних блокбастеров, по мнению зрителей из США
- 1-е место — «Парк Юрского периода»;
- 2-е место — «Мстители: Финал»;
- 3-е место — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»;
- 4-е место — «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»;
- 5-е место — «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;
- 6-е место — «Тёмный рыцарь»;
- 7-е место — «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»;
- 8-е место — «Мстители: Война бесконечности»;
- 9-е место — «Мстители»;
- 10-е место — «День независимости».