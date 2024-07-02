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Американцы назвали самые крутые летние блокбастеры за всю историю кино

Портал Fandango опросил более двух тысяч американских зрителей и составил свой топ-10 лучших летних блокбастеров за всю историю киноиндустрии.

Американцы назвали самые крутые летние блокбастеры за всю историю кино
© Чемпионат.com

В список вошли три эпизода «Звёздных войн» и столько же фильмов по супергеройской франшизе «Мстители».

Топ-10 лучших летних блокбастеров, по мнению зрителей из США

  • 1-е место — «Парк Юрского периода»;
  • 2-е место — «Мстители: Финал»;
  • 3-е место — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»;
  • 4-е место — «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»;
  • 5-е место — «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;
  • 6-е место — «Тёмный рыцарь»;
  • 7-е место — «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»;
  • 8-е место — «Мстители: Война бесконечности»;
  • 9-е место — «Мстители»;
  • 10-е место — «День независимости».
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