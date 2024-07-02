Стал известен актерский состав романтической комедии «Клевый Уlove»

Стартовали съемки романтической комедии «Клевый Уlove» про трех девушек, которые решили найти свою судьбу на чемпионате по рыбалке. Главные роли в картине исполнят Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова.

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Они подруги со школы, очень разные, но похожие в одном — они не могут найти свою любовь. Вика (Алексеева) руководит несколькими шиномонтажками в провинциальном городе, Аня (Олеринская) удаленно работает личным ассистентом сибирского бизнесмена, а Милана (Безряднова) недавно развелась с мужем-олигархом, осталась ни с чем и ищет нового мужчину, способного ее обеспечить.

Вика приезжает в Москву к подругам, чтобы поделиться образовавшейся проблемой со здоровьем — ей необходимо срочно забеременеть, потому что потом уже будет поздно. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины для подруги, девушки решают продолжить свой вечер в загородном отеле, где остановилась Вика. Но по ошибке из-за выпитого просекко, они вводят таксисту не тот адрес и приезжают на турбазу, куда Аня отправляла удочки своему шефу Игорю (Виктор Васильев).

На этой базе проходят соревнования по спортивной рыбалке. Милана сразу соображает — здесь много мужиков и при этом ни одной женщины! Это шанс и для Вики, и для них с Аней. Однако Аня хочет уехать — ведь где-то тут ее шеф. Но Вика, которой они вызвались помочь, уже даже получила знак внимания от одного из рыбаков Даниила (Алексей Золотовицкий), который и ей сразу понравился. Подруги уговаривают Аню остаться — так как без третьего участника их команду не допустят до соревнований, и Вика упустит свою судьбу.

В фильме также снимаются Роман Курцын, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков, Александр Головин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович, Сергей Пукита, Георгий Волчек и др. Сценарий написали Александр Бережной и Дмитрий Борисов, режиссером стал Максим Максимов (все втроем они работали над комедией «Бывший в помощь»). Производством занимается компания «Биг Скрин Продакшн».