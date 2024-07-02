Фильм Стивена Спилберга 1993 года назван «лучшим летним блокбастером всех времен»

Фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», который вышел аж в июне 1993 года, признан «лучшим летним блокбастером всех времен». Об этом сообщила американская компания Fandango.

© Кадр из фильма "Парк Юрского периода"

В опросе, выявившем победителя, приняли участие более 2000 человек. Помимо «Парка», проголосовать можно было за «День независимости», «Темного рыцаря», «Звездные войны» и другие культовые киноленты.

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Сюжет «Парка Юрского периода» следующий. Обеспеченный профессор уговаривает двух палеонтологов прибыть на остров у побережья Коста-Рики, на котором он «разбил» парк Юрского периода. Он населен давно вымершими динозаврами, которые должны стать гвоздем программы нового аттракциона и покорить всех зрителей.

В фильме снялись Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо, Джозеф Маццелло, Ариана Ричардс и другие актеры. На производство было затрачено 63 млн долларов, а сборы в мире составили более 912 млн долларов.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что Стивен Кинг вступился за Кевина Костнера и его новый фильм.