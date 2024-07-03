Что известно о ремейке мистического триллера «Ворон»

Летом 2024 года в российский прокат выйдет экшн-триллер «Ворон». Это новая адаптация мрачного комикса о музыканте, который восстает из могилы, чтобы отомстить за любимую. Предыдущая экранизация «Ворона» увидела свет 30 лет назад — тогда в процессе съемок исполнитель главной роли Брэндон Ли ушел из жизни. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета и актерский состав нового фильма, а также напоминает, что произошло во время съемок предыдущей версии «Ворона».

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Главное о фильме

Оригинальное название: The Crow

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: фэнтези, супергероика, триллер, криминальный боевик, мелодрама

Режиссер: Руперт Сандерс

Производство: Davis Films, Hassell Free Productions, The Electric Shadow Company, Pressman Film

Когда выйдет: 2024

Покажут ли в России: да

Основа: комикс Джеймса О’Барра «Ворон»

В главных ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs (Талия Барнетт), Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер

Дата выхода

Информация о том, что фильм «Ворон» выйдет на большой экран в 2024 году, появилась еще осенью 2023-го. Изначально кинотеатральный релиз должен был состояться 7 июня 2024 года, однако позже компания Lionsgate (она отвечает за американский прокат «Ворона») приняла решение сдвинуть дату выхода.

В итоге мировая премьера фильме состоится 21 августа 2024 года — в этот день картину покажут во Франции и Нидерландах.

В России фильм «Ворон» можно будет официально посмотреть в кино. За прокат фильма в стране отвечает кинокомпания «Вольга». Изначально премьера была запланирована на 12 июня, однако российскому прокатчику тоже пришлось перенести релиз почти на три месяца вперед.

Фильм «Ворон» выйдет в российский прокат 22 августа 2024 года.

Одновременно с Россией кинотеатральный релиз «Ворона» состоится в Казахстане, Австралии, Португалии и других странах. А вот в США, Канаде и Великобритании картину начнут показывать только 23 числа.

«Кинопоиск» оценил рейтинг ожидания фильма в 94 процента. Премьеры «Ворона» ждут более двадцати тысяч российских пользователей.

Производство

Разговоры о перезапуске франшизы «Ворон» Марку Уолбергу. Режиссером картины в то время должен был стать Стивен Норрингтон («Блэйд»).

Долгое время проект находился в подвешенном состоянии: менялись потенциальные режиссеры и исполнители роли Эрика Дрэйвена.

В итоге о новом «Вороне» всерьез заговорили только в 2022 году. В то же время появилась новость о том, что главную роль в фильме сыграет Билл Скарсгард, а пост режиссера займет Руперт Сандерс («Призрак в доспехах», «Белоснежка и охотник»).

Съемки «Ворона» Праге и длились около четырех месяцев. Фильм снимали преимущественно по ночам.

Первые кадры из фильма опубликовали в конце февраля 2024-го, а 13 марта на YouTube-канале Lionsgate Movies был опубликован 12-секундный тизер триллера. На следующий день студия представила полноценный трейлер фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом.

Сюжет

В центре истории — музыкант по имени Эрик Дрэйвен (Билл Скарсгард). Ему приходится пожертвовать собой, чтобы защитить свою любимую Шелли (FKA Twigs). Однако жертва Эрика оказывается напрасной — Шелли все равно лишают жизни.

Через год после трагедии Эрик, который застрял между мирами живых и мертвых, восстает из загробного мира. Теперь он — Ворон, обладающий силой бога. Герой возвращается в мир людей, чтобы найти преступников, жестоко отомстить им и восстановить справедливость.

Создатели подчеркивают, что их «Ворон» — не ремейк фильма 1994 года, а новая независимая адаптация комикса Джеймса О’Барра.

Предыдущая экранизация «Ворона»

Фильм «Ворон» 1994 года снял режиссер Алекс Пройас («Я, робот»). Роль Эрика Дрэйвена в картине исполнил сын Брюса Ли Брэндон, а его возлюбленную сыграла София Шинас («За гранью возможного»).

На съемках картины произошла трагедия — Брэндон Ли получил травму, из-за которой позже ушел из жизни. Актер Майкл Масси выстрелил в Брэндона из пистолета, в котором по случайности находилась заглушка: она вылетела из дула и нанесла исполнителю главной роли летальное ранение. Работу над фильмом съемочная группа завершила уже без Брэндона Ли — сценарий картины переписали, а часть сцен воссоздали с помощью компьютерной графики.

Несмотря на трагическое стечение обстоятельств, «Ворон» 1994 года показал впечатляющие результаты в прокате. Его сборы составили более 140 миллионов долларов (при бюджете в 15 миллионов).

Через два года на экраны вышел фильм «Ворон 2», а еще через три года — «Ворон 3». Продолжения, которые сконцентрировались на других героях из вселенной О`Барра, не получили признания зрителей и критиков.

По словам режиссера Руперта Сандерса, предыдущая экранизация была сосредоточена исключительно на мести, а в новом «Вороне» зрители увидят еще и историю любви. Герои Скарсгарда и Барнетт успеют по-настоящему влюбиться — только после этого Шелли постигнет ужасный конец, а Эрик начнет свое мистическое путешествие.

Кстати, в одном из интервью Билл Скарсгард заявил, что создатели намеренно изменили финал «Ворона» — новая концовка намекает на возможный сиквел картины. «Сам бы я предпочел что-то более определенное», — признался актер.

Фильм «Ворон» может получить сиквел. Более детальной информации о продолжении нет.

Актерский состав

О том, что Эрика Дрэйвена в новом «Вороне» сыграет Билл Скарсгард, Брэдли Купер, Райан Гослинг, Ченнинг Татум и Джеймс Макэвой.

Коллега Скарсгарда по «Ворону», Талия Барнетт (певица FKA Twigs), рассказала, что актер смог глубоко погрузиться в роль: в перерывах между съемками он только «тренировался и размышлял».

Кстати, для FKA Twigs это первая большая роль в кино. До этого британская певица появлялась только в драме «Милый мальчик» с Шайей ЛаБафом. Барнетт призналась, что Билл Скарсгард помог ей стать более уверенной, а работа с ним изменила карьеру певицы.

Кто сыграет в фильме «Ворон»

Билл Скарсгард («Оно») — Эрик Дрэйвен;

Талия Барнетт/FKA Twigs («Милый мальчик») — Шелли, возлюбленная Эрика;

Карел Добры («История рыцаря») — Роман;

Дэвид Боулз («Патриот») — Уикхэм;

Изабелла Вэй («1899») — Зади;

Дукаджин Подримай («Ответный удар») — детектив Милч;

Пол А Мэйнард («Карнивал Роу») — карточный дилер Малкольм.

Помимо этого, в касте картины заявлены Дэнни Хьюстон («Во все тяжкое»), Лаура Бирн («Основание»), Джордан Болджер («Острые козырьки»), Сами Буажила («Измени мою жизнь») и Себастьян Ороско («Властелины воздуха»). Их роли пока держатся в секрете.