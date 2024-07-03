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Фильм «Ворон», 2024 год: что известно о ремейке мистического триллера с Биллом Скарсгардом

Летом 2024 года в российский прокат выйдет экшн-триллер «Ворон». Это новая адаптация мрачного комикса о музыканте, который восстает из могилы, чтобы отомстить за любимую. Предыдущая экранизация «Ворона» увидела свет 30 лет назад — тогда в процессе съемок исполнитель главной роли Брэндон Ли ушел из жизни. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета и актерский состав нового фильма, а также напоминает, что произошло во время съемок предыдущей версии «Ворона».

Что известно о ремейке мистического триллера «Ворон»
©  Lenta.ru

Главное о фильме

  • Оригинальное название: The Crow
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: фэнтези, супергероика, триллер, криминальный боевик, мелодрама
  • Режиссер: Руперт Сандерс
  • Производство: Davis Films, Hassell Free Productions, The Electric Shadow Company, Pressman Film
  • Когда выйдет: 2024
  • Покажут ли в России: да
  • Основа: комикс Джеймса О’Барра «Ворон»
  • В главных ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs (Талия Барнетт), Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер

Дата выхода

Информация о том, что фильм «Ворон» выйдет на большой экран в 2024 году, появилась еще осенью 2023-го. Изначально кинотеатральный релиз должен был состояться 7 июня 2024 года, однако позже компания Lionsgate (она отвечает за американский прокат «Ворона») приняла решение сдвинуть дату выхода.

В итоге мировая премьера фильме состоится 21 августа 2024 года — в этот день картину покажут во Франции и Нидерландах.

В России фильм «Ворон» можно будет официально посмотреть в кино. За прокат фильма в стране отвечает кинокомпания «Вольга». Изначально премьера была запланирована на 12 июня, однако российскому прокатчику тоже пришлось перенести релиз почти на три месяца вперед.

Фильм «Ворон» выйдет в российский прокат 22 августа 2024 года.

Одновременно с Россией кинотеатральный релиз «Ворона» состоится в Казахстане, Австралии, Португалии и других странах. А вот в США, Канаде и Великобритании картину начнут показывать только 23 числа.

«Кинопоиск» оценил рейтинг ожидания фильма в 94 процента. Премьеры «Ворона» ждут более двадцати тысяч российских пользователей.

Производство

Разговоры о перезапуске франшизы «Ворон» Марку Уолбергу. Режиссером картины в то время должен был стать Стивен Норрингтон («Блэйд»).

Долгое время проект находился в подвешенном состоянии: менялись потенциальные режиссеры и исполнители роли Эрика Дрэйвена.

В итоге о новом «Вороне» всерьез заговорили только в 2022 году. В то же время появилась новость о том, что главную роль в фильме сыграет Билл Скарсгард, а пост режиссера займет Руперт Сандерс («Призрак в доспехах», «Белоснежка и охотник»).

Съемки «Ворона» Праге и длились около четырех месяцев. Фильм снимали преимущественно по ночам.

Первые кадры из фильма опубликовали в конце февраля 2024-го, а 13 марта на YouTube-канале Lionsgate Movies был опубликован 12-секундный тизер триллера. На следующий день студия представила полноценный трейлер фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом.

Сюжет

В центре истории — музыкант по имени Эрик Дрэйвен (Билл Скарсгард). Ему приходится пожертвовать собой, чтобы защитить свою любимую Шелли (FKA Twigs). Однако жертва Эрика оказывается напрасной — Шелли все равно лишают жизни.

Через год после трагедии Эрик, который застрял между мирами живых и мертвых, восстает из загробного мира. Теперь он — Ворон, обладающий силой бога. Герой возвращается в мир людей, чтобы найти преступников, жестоко отомстить им и восстановить справедливость.

Создатели подчеркивают, что их «Ворон» — не ремейк фильма 1994 года, а новая независимая адаптация комикса Джеймса О’Барра.

Предыдущая экранизация «Ворона»

Фильм «Ворон» 1994 года снял режиссер Алекс Пройас («Я, робот»). Роль Эрика Дрэйвена в картине исполнил сын Брюса Ли Брэндон, а его возлюбленную сыграла София Шинас («За гранью возможного»).

На съемках картины произошла трагедия — Брэндон Ли получил травму, из-за которой позже ушел из жизни. Актер Майкл Масси выстрелил в Брэндона из пистолета, в котором по случайности находилась заглушка: она вылетела из дула и нанесла исполнителю главной роли летальное ранение. Работу над фильмом съемочная группа завершила уже без Брэндона Ли — сценарий картины переписали, а часть сцен воссоздали с помощью компьютерной графики.

Несмотря на трагическое стечение обстоятельств, «Ворон» 1994 года показал впечатляющие результаты в прокате. Его сборы составили более 140 миллионов долларов (при бюджете в 15 миллионов).

Через два года на экраны вышел фильм «Ворон 2», а еще через три года — «Ворон 3». Продолжения, которые сконцентрировались на других героях из вселенной О`Барра, не получили признания зрителей и критиков.

По словам режиссера Руперта Сандерса, предыдущая экранизация была сосредоточена исключительно на мести, а в новом «Вороне» зрители увидят еще и историю любви. Герои Скарсгарда и Барнетт успеют по-настоящему влюбиться — только после этого Шелли постигнет ужасный конец, а Эрик начнет свое мистическое путешествие.

Кстати, в одном из интервью Билл Скарсгард заявил, что создатели намеренно изменили финал «Ворона» — новая концовка намекает на возможный сиквел картины. «Сам бы я предпочел что-то более определенное», — признался актер.

Фильм «Ворон» может получить сиквел. Более детальной информации о продолжении нет.

Актерский состав

О том, что Эрика Дрэйвена в новом «Вороне» сыграет Билл Скарсгард, Брэдли Купер, Райан Гослинг, Ченнинг Татум и Джеймс Макэвой.

Коллега Скарсгарда по «Ворону», Талия Барнетт (певица FKA Twigs), рассказала, что актер смог глубоко погрузиться в роль: в перерывах между съемками он только «тренировался и размышлял».

Кстати, для FKA Twigs это первая большая роль в кино. До этого британская певица появлялась только в драме «Милый мальчик» с Шайей ЛаБафом. Барнетт призналась, что Билл Скарсгард помог ей стать более уверенной, а работа с ним изменила карьеру певицы.

Кто сыграет в фильме «Ворон»

  • Билл Скарсгард («Оно») — Эрик Дрэйвен;
  • Талия Барнетт/FKA Twigs («Милый мальчик») — Шелли, возлюбленная Эрика;
  • Карел Добры («История рыцаря») — Роман;
  • Дэвид Боулз («Патриот») — Уикхэм;
  • Изабелла Вэй («1899») — Зади;
  • Дукаджин Подримай («Ответный удар») — детектив Милч;
  • Пол А Мэйнард («Карнивал Роу») — карточный дилер Малкольм.

Помимо этого, в касте картины заявлены Дэнни Хьюстон («Во все тяжкое»), Лаура Бирн («Основание»), Джордан Болджер («Острые козырьки»), Сами Буажила («Измени мою жизнь») и Себастьян Ороско («Властелины воздуха»). Их роли пока держатся в секрете.

Фильмы и сериалы
История рыцаря
Я, робот
Ответный удар
Блэйд
Патриот
Белоснежка и охотник
Ворон
Призрак в доспехах
Оно
София Шинас
Джордан Болджер
Стивен Норрингтон
Дэвид Боулз
Билл Скарсгард
Лаура Бирн
Алекс Пройас
Майкл Масси
Руперт Сандерс
Джеймс Макэвой
Брэндон Ли
Брэдли Купер
Марк Уолберг
Брюс Ли
Райан Гослинг
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