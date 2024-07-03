Умер сценарист Роберт Таун

Сценарист и режиссер, лауреат премии "Оскар" Роберт Таун умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает журнал Variety.

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Согласно его данным, Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Карьера Тауна в качестве сценариста началась в 1960-х годах. Он написал сценарии к таким фильмам, как "Последний наряд" (The Last Detail, 1973), "Шампунь" (Shampoo, 1975) и "Китайский квартал" (Chinatown, 1974), за который получил премию "Оскар".

Он также был соавтором сценариев таких фильмов, как "Миссия: невыполнима" (Mission: Impossible, 1996) и "Миссия: невыполнима 2" (Mission: Impossible II, 2000).