Чарли Кокс — о перезапуске сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

В недавнем интервью Чарли Кокс, играющий Сорвиголову в киновселенной Marvel, рассказал, как Marvel Studios отнеслась к перезапуску сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». По словам актёра, кинокомпания была уверена в своей цели и поддерживала всех.

© Кадр из сериала «Сорвиголова»

Кокс отметил, что после того, как было принято решение перезапустить «Рождённого заново», Marvel Studios всех поддерживала и помогала в различных этапах производства.

То, чего мы добились сейчас, поражает. Я могу с уверенностью сказать, что мы чувствуем себя счастливыми.



«Рождённый заново» — мягкий перезапуск «Сорвиголовы» от Netflix. В шоу к своим ролям вернутся Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и другие.

Шоу стартует в январе 2025 года. Первый сезон «Рождённого заново» будет состоять из 13 эпизодов, для проекта уже планируют второй сезон.