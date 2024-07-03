Джанкарло Эспозито рассказал о фильме «Мегалополис»

Во время недавней беседы с изданием The Hollywood Reporter, актёр Джанкарло Эспозито рассказал о своём отношении к фильму «Мегалополис».

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По словам артиста, лента сможет изменить взгляд режиссёров на кинематограф. Ещё Эспозито назвал ленту «блестящей и красивой».

Это просто блестящий и красивый фильм. Я не хочу квалифицировать его как художественный фильм, потому что я думаю, что это такой фильм, который постепенно меняется. Он изменит взгляд режиссёров на кинематограф.



Сюжет фильма перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к режиссёру Фрэнсису Форду Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

Премьера ленты состоится 27 сентября во всех кинотеатрах мира. В актёрский состав картины вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер и другие.