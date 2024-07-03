Эндрю Линкольн — о смерти одного из героев «Ходячих мертвецов»

Во время недавнего интервью изданию Empire Эндрю Линкольн, известный по роли Рика Граймса в «Ходячих мертвецах», рассказал про своё отношение к смерти одного из персонажей шоу, которая произошла в седьмом сезоне.

© Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Дальше будут спойлеры сериала «Ходячие мертвецы»!

По мнению Линкольна, у него сложилось впечатление, кто команда перегнула палку с решением убить Гленна руками Нигана, да ещё и так жестоко.

Я всё еще думаю, что мы переборщили со смертью Гленна в «Ходячих мертвецах». Работа над этим эпизодом была одной их самых напряжённых. Это была необыкновенная ночь.



Интересно, что именно после убийства Гленна львиная доля фанатского сообщества «Ходячих мертвецов» потеряла к сериалу интерес. Персонаж был любимчиком аудитории с первого сезона и оставался им до самого конца.