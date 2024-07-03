Режиссер «Дэдпула 3» объяснил, чем лента похожа на ранние фильмы Marvel

Во время беседы с изданием Entertainment Weekly режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви уточнил одну важную деталь, касательно самого фильма. Ранее постановщик отмечал, что «Дэдпул 3» не похож ни на один фильм киновселенной Marvel, но сейчас он сделал оговорку.

© Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

По словам Леви, по духу картина будет напоминать самые первые фильмы киновселенной, в которых делался акцент на персонажах, а не на каких-то глобальных событиях. Таким же будет и триквел «Дэдпула».

В нашем фильме ставки на персонажей более важны, чем какие-то глобальные события киновселенной. Этим «Дэдпул 3» похож на ранние ленты Marvel.



Премьера «Дэдпула 3», который расскажет, как Уэйд вместе с Росомахой попытаются спасти вселенную, состоится 26 июля.