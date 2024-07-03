В Томске снимут кино о неравнодушных предпринимателях

Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный фильм о социально активных предпринимателях региона. В альманах "Люди дела. Новая волна" войдут четыре новеллы.

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По словам режиссера, главные герои сериала - яркие личности, сумевшие с нуля построить свое дело. Они вышли на российский, а то и на мировой уровень, но продолжают жить вдали от мегаполисов, в небольшом сибирском городе, и стремятся сделать его лучше, осуществляя множество социальных проектов. Среди героев - основатель бренда по производству кондитерских изделий из кедрового ореха Алексей Альпет, директор первого музея славянской мифологии Ольга Павлова, гендиректор технологической компании Андрей Савин, а также новая команда Особой экономической зоны Томска и некоторых ее резидентов.

Как считает Евгений Жуков, такой фильм нужен, чтобы вдохновить молодежь, показать живые истории успешных и неравнодушных к городу томичей. Съемки начнутся в середине лета, премьерный показ альманаха состоится в декабре этого года. Проект реализуется при поддержке конкурса "Росмолодежь. Гранты".