Китайский фильм «Черный пес» назван лучшим на фестивале, посвященном Тарковскому

2 июля в Музейно-выставочном центре города Иваново завершился XVIII международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского". Главный приз получил "Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху. Киносмотр проходил с 28 июня в Иваново и в 7 городах области.

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В основном, международном, конкурсе в этом году было 9 картин, в производстве которых участвовали 13 стран. В состав международного жюри входили художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья; журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт; отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алена Шумакова; китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера "Однажды ночью в Пекине" Тэмми Тай, а также российская актриса театра и кино, лауреат премии "Ника", Московского международного кинофестиваля и фестиваля "Окно в Европу" Дарья Екамасова.

Главный приз жюри отдало картине "Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху, которая в этом году победила в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля (в российском прокате с 25 июля). Награда за лучшую режиссуру досталась Эмилии Гашич, снявшей ленту "78 дней".

Специальным призом с формулировкой "Впечатляющий дебют, который бросает вызов зрителям" жюри отметило якутский фильм "Кукушка" Евгения Николаева.

По традиции своих фаворитов на фестивале "Зеркало" выбирают и зрители. Их выбор - лента "Отца сын", которую снял режиссер Илья Зимин, родившийся в Иваново.

В программе "Свои", где была представлена панорама российских фильмов последних лет, зрители отметили картину "Здоровый человек" Петра Тодоровского, а в соответствующей секции короткого метра - "30 секунд" Ивана Соснина. Приз имени Ивановского киноклуба "Экран и ты" получила "Эра" Вениамина Илясова.

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

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Всего за 5 дней работы фестиваля было показано более 80 фильмов. Специальным событием, стала премьера архивной записи лекции Андрея Тарковского, которые он читал студентам на Высших Курсах режиссеров и сценаристов в 1978 году. Также на фестивале был представлен документальный фильм "Дом Марины", посвященный сестре Андрея Тарковского Марине, которая сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру и развитии кинофестиваля "Зеркало", и во многом благодаря ей фестиваль существует до сих пор. И проект Лилии Классен "По мотивам пути Сталкера" об истории создания фильма "Сталкер", которому в этом году исполняется 45 лет.