HBO выпустил тизер третьего сезона «Индустрии»

Сериал посвящён производственным будням новоиспечённых финансистов.

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HBO выпустил официальный тизер третьего сезона сериала «Индустрия». Его сюжет строится вокруг выпускников элитных британских колледжей, пытающихся пробиться в мире больших финансов.

«В то время, как в Pierpoint & Co размышляют над будущим, делая ставку на этичное инвестирование, Ясмин (Мариса Абела), Роберт (Гарри Лоути) и Эрик (Кен Люн) оказываются в центре громкого IPO энергетической компании Lumi, продвигающей «зелёные» технологии. Её возглавляет сэр Генри Мук (Кит Харингтон), тесным образом связанный с верхушкой финансового мира, прессой и правительством. Тем временем, Харпер (Майхала Херролд), покинувший Pierpoint, стремится вернуться в турбулентную индустрию и находит неожиданного партнёра в лице портфельного менеджера FutureDawn Петры Кениг (Сара Голдберг)», говорится в официальном синопсисе.

Сценарием и продюсированием «Индустрии» занимаются Мики Даун и Конрад Кэй. Премьера третьего сезона запланирована на Max на 11-е августа.