Стало известно, когда мультфильм «Мальчик и птица» появится на «Кинопоиске»

Анимационный фильм "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka) - первая за последние 10 лет картина японского режиссера и художника Хаяо Миядзаки - станет доступен пользователям онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

© Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

"4 июля новый фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" официально выходит онлайн в России", - сообщили в пресс-службе.



В центре сюжета фильма - школьник Махито, живущий в Японии во времена Второй мировой войны. В результате бомбардировки погибает его мать, а отец вскоре вместе с сыном перебирается в деревню и женится на тете Махито - сестре его погибшей матери. В новом месте мальчику приходится непросто, к тому же он замечает повсюду странную цаплю. В один из дней большая серая птица сообщает Махито, что он может увидеть свою мать. Вместе они отправляются в рискованное путешествие.

Фильм "Мальчик и птица" частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka ("Как поживаете?") писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. При этом картина Миядзаки не следует сюжету романа, лишь единожды это название мелькает в фильме. В отличие от предыдущей работы в жанре реализма "Ветер крепчает", в новом фильме Миядзаки уходит от него, возвращаясь к атмосфере своих более ранних мультфильмов. В 2013 году Миядзаки объявил, что "Ветер крепчает" станет его последним полнометражным фильмом, однако в 2017 году режиссер вернулся в мир художественной анимации как раз для работы над "Мальчиком и птицей".

Изначально студия Ghibli позиционировала "Мальчика и птицу" как прощальный фильм 82-летнего мастера. Однако позже вице-президент студии Ghibli Дзюнити Нисиока опроверг эту информацию. По его словам, у Миядзаки есть идеи для новых произведений, и в скором времени аниматор собирается приступить к работе.

Как в России смотрят аниме

Как сообщили в "Кинопоиске", более 6,6 млн подписчиков "Яндекс Плюса" уже посмотрели фильмы и сериалы в жанре аниме.

В числе полнометражных проектов, доступных в онлайн-кинотеатре, наибольшую аудиторию собрал "Ученик чудовища", а из сериалов чаще всего выбирали "Атаку титанов". Также в топ-10 аниме онлайн-кинотеатра вошли "Мэри и ведьмин цветок", "5 сантиметров в секунду", "Сага о Винланде", "Укрась прощальное утро цветами обещания", "Паразит: учение о жизни", "Дороро", "Красавица и дракон" и "Сад изящных слов".

В первом квартале индекс "Кинопоиск Pro" зафиксировал рост интереса россиян к японской анимации: в топ-20 самых популярных проектов вошли пять аниме.