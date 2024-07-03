В комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82" нашли еще один киноляп

В кинокомедии Гайдая "Спортлото-82", в начале 1980-х годов ставшей хитом отечественного проката, замечен еще один ляп. На этот раз - совсем уж обидный.

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На несуразности в кадре, опубликовав соответствующие скриншоты, акцентирует внимание портал SevastopolMedia.

Речь про сцену, где недалекий авантюрист Степан, которого сыграл Михаил Кокшенов, преследует по улице Костю Лукова, обладателя сорвавшего огромный куш билета.

В процессе мы видим, как Костя сначала останавливается у третьего автомата с газированной водой, камера переключатся на лицо Степана, возвращается, а Костя в той же позе - но у первого автомата.

Большая часть действий фильма происходит в вымышленном Южногорске, где Сан Саныч (Пуговкин) и его миньон Степан, этакие окончательно комизированные Бендер и Киса, стараются добыть выигравший 20 000 рублей билет "Спортлото".