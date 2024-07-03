Стала известная дата премьеры мультфильма «Гадкий я 4» в России

3 июля состоялась мировая премьера мультфильма «Гадкий я 4». Продолжение одной из самых популярных франшиз в индустрии доступно в большинстве кинотеатров планеты, однако лента так и не добралась до российского проката.

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Тем временем российские кинотеатры уже установили дату неофициальной премьеры «Гадкого я 4» в России. Картину покажут уже 6 июля, спустя три дня после мировой премьеры, в привычном русском дубляже для стран СНГ.

Мультфильм «Гадкий я 4» расскажет, как главный герой будет вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает отца. Стив Карелл («Офис») вновь озвучил главного героя, шпиона Грю. Кристен Уиг («Марсианин») подарила голос Люси Уайлд, а главного злодея сыграл комик Уилл Феррелл («Барби»).