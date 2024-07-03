Москва встретила овациями фильм «Арбенина»

Диана Арбенина рассказала в фильме о конфликте со Светланой Сургановой, вредных привычках и отце своих детей, принесла на премьеру бейсбольную биту и радовала модную публику шутками и песнями.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина устроила мини-концерт и перформанс на прошедшей в Москве светской премьере документального фильма «Арбенина». Корреспондент НСН посетил мероприятие на пафосной «Стрелке» и поразился откровениям певицы в этой картине.

До фильма: «стрелка», апероль и бита

Диана Арбенина в последнее время все чаще попадает на большие (и малые) экраны. В феврале в онлайн-кинотеатре KION вышел фильм-концерт о шоу Дианы Арбениной на стадионе «Спартак» к 30-летию «Ночных снайперов», в марте зрители рукоплескали главной роли певицы во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», ну а 2 июля пришло время документалки об Арбениной, режиссером которой выступила Ангелина Ашман.

Местом светской премьеры был выбран летний кинотеатр KION «Summer Cinema», расположенный в нескольких метрах от культового бара «Стрелка» на «Красном октябре». Начало показа было запланировано на 21:30, однако модная публика начала стекаться к месту событий около восьми вечера, с удовольствием фотографируясь у пресс-воллов и угощаясь аперолем с шампанским от барменов «Стрелки».

В числе звездных гостей вечера были замечены актрисы Ирина Безрукова, Анна Михалкова, актер Михаил Тройник, телеведущая Арина Шарапова, сценарист Андрей Золоторев и множество других известных людей. При этом генпродюсер KION и продюсер фильма «Арбенина» Игорь Мишин скромно ходил среди зрителей в белой футболке, словно это не он был главным «хозяином» вечера.

Тем временем, публика, до отказа забившая открытый кинотеатр, готовилась к просмотру фильма, решая непростую проблему. Для того, чтобы комфортно усесться на деревянной трибуне, надо было принять позу йога, чтобы не потревожить ногами соседей спереди. Удавались эти акробатические этюды не всем, однако на сцене уже появились Мишин, Ашман и Арбенина, которая рассказала, что не верила в реальность съемок документального фильма о себе.

Певица сообщила, что хочет разбить кинотарелку и принесла специально для этого бейсбольную биту. Тем не менее, Арбенина, отшутившись, отложила биту и разбила тарелку менее брутальным способом. После этого она исполнила несколько культовых песен и началось самое интересное, ведь фильм дал ответы на многие «запретные» вопросы о певице.

Премьера: от «мерседеса» до сургановой

Образ Арбениной в «документалке» оказался не менее ярким, чем в «Обоюдном согласии», где она сыграла жесткого следователя. Картина началась с того, что певица в дорогом «Мерседесе» ездит по Москве и нарушает правила. Красивая иномарка мелькала весь фильм, превращая Арбенину из рокерши чуть ли не в бизнес-леди. Рассказ о переезде из Магадана в Питер сопровождался откровениями о непростых взаимоотношениях певицы с алкоголем и наркотиками. При этом мама Дианы Сергеевны, также присутствовавшая на премьере, говорит в картине, что ничего такого за дочерью не замечала.

Арбенина тем временем рассказала в картине о знакомстве и расходе со Светланой Сургановой, с которой они создали в 1993 году группу «Ночные снайперы». По ее словам, их разрыв назревал, а последней каплей стала улыбка Сургановой во время исполнения песни, с которой у Арбениной были связаны тяжелые воспоминания. Певица сказала, что подошла к коллеге и послала ее на три буквы, а на следующий день они разошлись официально. Сказано это было довольно жестко и без сожаления.

Кроме того, Арбенина рассказала об отце своих детей-двойняшек Артема и Марты. Началось все с веселой истории про тест на беременность, который провалился в щель в полу и бесследно исчез, а закончилось трагической новостью о том, что отец детей певицы недавно умер. Имя мужчины названо не было, при этом Арбенина назвала его благородным человеком и в целом отзывалась о нем очень душевно и тепло. Она также сообщила, что подумывала о третьем ребенке, но сочла это нечестным по отношению к Артему и Марте.

В картине прозвучало много экзистенциальных заявлений Арбениной. Она, в частности, отметила, что не представляет себя в старости и не хочет портить жизнь родственникам. Кроме того, певица много говорила о матери, которая регулярно ездит с ней на концерты и даже занимается мерчем. По словам Арбениной, она остается по жизни «волком» и мечта мамы об удачной женитьбе вряд ли реализуема.

Фильм оказался не слишком длинным, при этом зрители несколько раз прерывали его аплодисментами, а после финальных титров устроили овации. В завершение Арбенина дала еще один мини-концерт из нескольких песен, позаводила публику и пообещала продолжение на концерте в «Лужниках» 7 июля, после чего премьерный показ фильма «Арбенина» растворился в ночи на фоне мерцающей огнями «Стрелки». Широкая публика сможет увидеть эту картину в онлайн-кинотеатре с 5 июля.