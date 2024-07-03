Мюррэй Бартлетт и Рэйн Уилсон снимутся в фильме «На море»

Режиссер Корнель Мундруцо объявил о пополнении в касте своего нового фильма «На море» (At the Sea) с Эми Адамс в главной роли. Вместе с ней в картине сыграют Мюррэй Бартлетт («Добро пожаловать в Чиппендейлс»), Бретт Голдштейн («Тед Лассо»), Хлоя Ист («Фабельманы»), Дэн Леви («Траурное путешествие»), Дженни Слейт («Я хочу вернуть тебя») и Рэйн Уилсон («Офис»).

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«ИнтерМедиа» напоминает, что фильм расскажет о женщине по имени Лора (Адамс), которая после долгой реабилитации возвращается к своей семье в их пляжный домик для отдыха, где ей приходится заново приспосабливаться к сложной жизни, которую она оставила позади. Теперь она вынуждена строить ее заново без карьеры, которая принесла ей славу, богатства и, самое главное, индивидуальности.

Бартлетт сыграет мужа главной героини, о персонажах остальных актеров пока не сообщается. Съемки проходят в окрестностях Бостона.