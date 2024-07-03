«Кинопоиск» опубликовал статистику самых популярных аниме в России

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился статистикой по просмотрам аниме-тайтлов. Оказалось, что японскую анимацию смотрят более 6,6 млн подписчиков сервиса. Звание самого популярного проекта получила «Атака титанов» — её посмотрели более 2,6 млн зрителей.

© Кадр из трейлера аниме "Атака титанов"

Топ-10 самых популярных аниме на «Кинопоиске»

«Атака титанов»;

«Ученик чудовища»;

«Мэри и ведьмин цветок»;

«Пять сантиметров в секунду»;

«Сага о Винланде»;

«Укрась прощальное утро цветами обещания»;

«Паразит: Учение о жизни»;

«Дороро»;

«Красавица и дракон»;

«Сад изящных слов».

При формировании рейтинга представители «Кинопоиска» учитывали подписчиков, которые посмотрели больше двух минут проекта. Также отмечается, что интерес россиян к аниме стабильно держится на уровне 13-17%.