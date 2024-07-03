«Кинопоиск» опубликовал статистику самых популярных аниме в России

«Атака титанов» стала самым популярным аниме у зрителей из России
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился статистикой по просмотрам аниме-тайтлов. Оказалось, что японскую анимацию смотрят более 6,6 млн подписчиков сервиса. Звание самого популярного проекта получила «Атака титанов» — её посмотрели более 2,6 млн зрителей.
Топ-10 самых популярных аниме на «Кинопоиске»
- «Атака титанов»;
- «Ученик чудовища»;
- «Мэри и ведьмин цветок»;
- «Пять сантиметров в секунду»;
- «Сага о Винланде»;
- «Укрась прощальное утро цветами обещания»;
- «Паразит: Учение о жизни»;
- «Дороро»;
- «Красавица и дракон»;
- «Сад изящных слов».
При формировании рейтинга представители «Кинопоиска» учитывали подписчиков, которые посмотрели больше двух минут проекта. Также отмечается, что интерес россиян к аниме стабильно держится на уровне 13-17%.