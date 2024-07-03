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«Атака титанов» стала самым популярным аниме у зрителей из России

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился статистикой по просмотрам аниме-тайтлов. Оказалось, что японскую анимацию смотрят более 6,6 млн подписчиков сервиса. Звание самого популярного проекта получила «Атака титанов» — её посмотрели более 2,6 млн зрителей.

«Кинопоиск» опубликовал статистику самых популярных аниме в России
© Кадр из трейлера аниме "Атака титанов"

Топ-10 самых популярных аниме на «Кинопоиске»

  • «Атака титанов»;
  • «Ученик чудовища»;
  • «Мэри и ведьмин цветок»;
  • «Пять сантиметров в секунду»;
  • «Сага о Винланде»;
  • «Укрась прощальное утро цветами обещания»;
  • «Паразит: Учение о жизни»;
  • «Дороро»;
  • «Красавица и дракон»;
  • «Сад изящных слов».

При формировании рейтинга представители «Кинопоиска» учитывали подписчиков, которые посмотрели больше двух минут проекта. Также отмечается, что интерес россиян к аниме стабильно держится на уровне 13-17%.

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