Режиссер Радик Кудояров рассказал о съемках фильма «Черный лес»‎

Режиссер Радик Кудояров закончил работу над фильмом "Черный лес" о выдающемся татарском поэте Мусе Джалиле и его соратниках, казненных в "доме смерти" тюрьмы Плётцензее в Берлине. Картина основана на реальных событиях.

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"Мы - часть общего мира"

Муса Джалиль - личность известная. Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии (посмертно). Но каким он был человеком? Радик Кудояров показал внутренний мир Мусы Джалиля. Его герой прежде всего - поэт, которого судьба забросила далеко от Родины. Но, даже зная, что обречен, он ищет способ вернуться домой - своими стихами. И остается поэтом до конца, выдержав невероятное физическое и психологическое давление, с которым справится не каждый, а тем более человек творческий.

Фильм до предела насыщен смыслами и образами. В нем звучат стихи Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая, музыка белорусского композитора Владимира Сивицкого и татарские народные песни, разноязыкая речь. Ощущается дыхание "Одиссеи" Гомера и неожиданно вторгается "Фауст" Гете. Есть сцены, вызывающие прямые ассоциации с "Тайной вечерей", да и внешне экранный Муса напоминает Христа. Зачем режиссеру понадобился такой крутой замес из культурных кодов?

- Это только кажется, что мы отделены от общего мира. На самом деле ничего подобного. Каждый из нас является его частью и в каждом из нас есть частичка того, что вы видите на экране, - рассказал Радик Кудояров в беседе с корреспондентом "РГ". - Например, Гомер - мы все находимся в его ореоле. Одиссей пытается вернуться домой и ищет путь к Итаке. Муса тоже пытается вернуться на свою Итаку. У него этого получилось. Через разных людей самодельные тетрадки его стихов, написанные в тюрьмах, попали на родину.

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Жизнь против мясника

Центральное место в фильме занимает противостояние двух мировоззрений. То самое, что развивается из тысячелетия в тысячелетие, начиная от Иисуса Христа и Понтия Пилата. Узник - Муса Джалиль (в фильме Гумеров) и начальник тюрьмы - штандартенфюрер Рудольф Фляйшман. Голодный и грязный пленник и - сытый, лощеный хозяин положения, который с удивлением обнаруживает, что "дикарь из Тартара" цитирует "Фауста" на языке оригинала и не чувствует себя ущербным перед представителем "высшей расы".

Жанр "Черного леса" можно назвать притчей на военном фоне.

- Вы можете вынуть любого персонажа из костюма и отправить на две тысячи лет назад или вперед, но суть происходящего между героями не изменится, - говорит Радик Кудояров.

Начинается и завершается фильм казнью, только в прологе вешают 11 нацистских преступников, приговоренных на Нюрнбергском процессе, а в эпилоге - 11 антифашистов. Именно им поименно и посвящен фильм. Связывает эти две казни личность палача. Но об этом чуть позже. К слову, сцены этих казней на киноэкране показаны впервые.

Прежде чем приступит к сценарию, как и всегда, Радик Кудояров скрупулезно изучил материалы по теме. Но фильм - художественный, поэтому неизбежно возникает вопрос: что в нем достоверно, а что вымышлено?

- Вся основная фактура документальная, - отвечает автор. - Имена всех персонажей реальные. В группе Мусы были выходцы из Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Узбекистана, Москвы. Важно, чтобы о них знали. И о погибших в Плётенцзее, и о чудом избежавшем ареста Амире Утяшеве, который нашел возможность продолжить дело тех, кто был для него примером. Он родом из Башкирии, воевал во Франции в Сопротивлении, когда ушел из легиона "Идель - Урал", прихватив с собой соратников. Был награжден двумя военными Крестами Франции. Во Франции его чествовали, а у нас не признавали. То есть там его знают, а здесь нет, и это неправильно. Священник в фильме тоже реальный персонаж. Его фамилия Ярытка. Впоследствии он рассказал, что татары шли на казнь с песней.

У персонажа по имени Андре тоже есть реальный прототип - бельгиец Андре Тиммерманс, которому Муса Джалиль передал тетрадки своих стихов. После войны Тиммерманс принес их в советское посольство, затем они попали в СССР к Константину Симонову. Так стали известны стихи татарского поэта, написанные в тюрьме, это так называемая "Моабитская тетрадь", и началась официальная реабилитация Джалиля, завершившаяся присвоением ему звания Героя Советского Союза и присуждением Ленинской премии.

- Почему в фильме Муса не Джалиль, а Гумеров? Так он называл себя в плену, и именно эта фамилия написана в смертном приговоре, который, кстати, нашли в Праге. Выносил его Рудольф Фляйшман. Фамилия символична, в переводе с немецкого - "мясник". А Гумеров - от слова "гумер" - жизнь, - продолжает Радик Кудояров. - Я начал искать, кто же такой, этот Фляйшман. О его жизни в период между 1945 и 1953 годами ничего не известно, в это время он, как и другие уцелевшие нацисты, где-то отсиживался. Потом он всплыл в Бонне, где занимал разные должности в юридических институциях. Прожил до 1972 года. В бумагах написано, что Рудольф Фляйшман с 1939 по 1945 год был рядовым сотрудником Народной судебной палаты Германии. На самом деле занимался особо важными делами государственных преступников, каковыми были объявлены и наши соотечественники.

Экранный злодей-антагонист сочетает в себе факты биографии как своего полного тезки, так и его шефа - председателя Народной судебной палаты Германии Роланда Фрейслера, а еще - начальника концлагеря Маутхаузен и других. Должен отметить, что роль штандартенфюрера Фляйшмана гениально сыграл белорусский актер Павел Харланчук. Злодеев играть непросто, особенно когда актер - добрый по натуре человек.

В "доме смерти" казнили не менее 3,5 тысячи человек, в основном европейцев, а из советских граждан - только группу наших антифашистов. Работал там заплечных дел мастер - Йоханн Райхарт, палач в десятом поколении. По его мнению, казнь на гильотине была самой "чистой". Американцы обнаружили палача в его доме в Баварии, куда он вернулся из Берлина в конце войны. И он продолжил свое ремесло, только казнил уже нацистов, но участия в казни главных военных преступников в Нюрнберге сумел избежать, хотя коллегу проконсультировал.

Реальны и некоторые сцены, например, где оголодавших узников кормят недоваренным неочищенным овсом, который они жадно глотают и умирают в муках, потому что зерна разбухают и ость разрывает внутренние органы. Так действительно было. Через это прошел мой свойственник Канзафар Юсупов. В плену его кормили такой "кашей". На его счастье, среди пленных оказался доктор, который предупредил, чтобы он не ел. Он выдержал и выжил, а другие погибли у него на глазах.

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Чтобы помнили

В плену, куда Муса Джалиль попал, получив ранение, он и другие выходцы из Поволжья и Урала оказались в организации "Идель - Урал". Это был единственный способ выжить и продолжить борьбу против нацистов. Но их выдал предатель. Джалиль и его соратники занимались антифашистской деятельностью, агитируя за переход к партизанам. Легионеры "Идель - Урал" не участвовали в боях против Красной Армии.

- О Мусе Джалиле в советское время сняли две картины. "Красная ромашка" Лотара Беллага (ГДР) и "Моабитская тетрадь" Леонида Квинихидзе. Тема национальных формирований из числа советских граждан в фашистской Германии была запретной, никто об этом не хотел особо говорить, но если не говорить, то ничего непонятно. Почему их много, а герой один? И тогда возникает масса вопросов. Начинаешь искать ответы и получаешь столько материала, что хватило бы на пятичасовую картину, но я был ограничен хронометражем в 2,5 часа.

Все эти парни, где бы они ни находились до и после приговора, старались оставлять следы. Во время штурма Берлина во дворе одной из тюрем была найдена записка, подписанная Мусой Джалилем, в которой говорилось, что они не предатели и прочее. На стенах камер обнаруживали нацарапанные их руками записки. Свои стихи Муса Джалиль дублировал и передавал разным людям, чтобы они расходились.

В этой картине нет ничего случайного, но некоторые моменты можно было бы раскрыть более широко, - рассказал Радик Кудояров. - Закончив игровую картину, я понял, что настало время сделать документальный фильм о Мусе. Это нетипичная для меня история, ведь, как правило, предтечей игрового фильма бывает документальный. А здесь выходит наоборот. И такой фильм нужно сделать, тем более что большая часть фактуры у меня уже есть.

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Эта картина должна была состояться

Фильм снимался в основном в Беларуси. Сцены в "доме смерти" - в реконструированных интерьерах и на натуре. Картина была снята за 21 съемочный день, однако процесс протекал совсем не гладко.

- Перед началом съемок я узнал, что артисты, которых я пригласил в картину, не могут в ней участвовать, так как их не отпускают из их театра. Пришлось срочно искать замену. А роль Мусы дать актеру Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина Зульфату Закирову, который изначально должен был играть другого персонажа. И он блестяще справился с задачей, - вспоминает Радик Кудояров. - Когда две трети материала было снято, мне пришлось внести изменения в сценарий. Препятствий было много, но эта картина должна была состояться. И в этом мне помогли настоящие профессионалы и настоящие люди, а профессионализм и человечность - очень сильное сочетание.

Картина полностью переозвучена. С актерами озвучивания работали в Минске, Москве, Казани, Берлине. В картине говорят на пяти языках - немецком, английском, французском, русском и татарском. С немецкими партнерами у автора фильма сохраняются хорошие отношения, они вне политики, как и сама картина.

Отдельная история была с переводами. Все стихи, звучащие в фильме, кроме одного, перевел на русский и английский сам Радик Кудояров. А на французский - Зульфия Манзуллина. Это было сделано по двум причинам: во-первых, сложно было найти правообладателей переводов, а во-вторых, требовалось, чтобы стихи усиливали смысл того, что происходит на экране, чего не давали стилистически разношерстные тексты.

Вокруг фильма происходило немало случайностей, которые, разумеется, не случайны, и даже мистики. Как писал Шиллер, "что кажется нам случаем слепым, то рождено источником глубоким".

- Только во время монтажа я узнал, что Зульфат Закиров родился в один день с Мусой Джалилем - 15 февраля. После того как картина была готова, выяснилось, как наша семья связана с Джалилем, - рассказал Радик Кудояров. - Когда снимали казнь Риббентропа, ко мне подошел второй режиссер и показал на часы. А на них - точное время этого события. Так было на каждом шагу. В Казани в разговоре с продавщицей я спросил, знает ли она, какой сегодня день? Да, отвечает, 25 августа. Я ей говорю:

"79 лет назад казнили Мусу Джалиля и его соратников".



Смотрю на часы - 13:25, в Берлине минус час, значит, 12:25 - время казни Мусы. Как это можно объяснить?

Кстати

На месте казни Мусы Джалиля и его соратников после войны организован мемориал. Он был дополнен в 2000-е годы, к чему приложил руку генерал армии Махмут Гареев.