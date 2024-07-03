Студия Сергея Светлакова снимет новогоднюю комедию «Звезды в Сибири»

На этой неделе ТНТ и студия Sverdlovsk объявили, что снимут новогоднюю комедию «Звёзды в Сибири». В производстве картины также окажет помощь кинокомпания «Централ Партнершип». Продюсерами Sverdlovsk выступают Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев.

© Чемпионат.com

Согласно синопсису, известные отечественные артисты и звёзды застрянут в российской глубинке в канун новогодних праздников. Другие подробности сюжета пока не раскрываются. Ещё на данный момент неизвестно, кто войдёт в актёрский состав.

Премьера картины «Звёзды в Сибири» состоится 28 ноября во всех кинотеатрах страны.

До этого в России стартовали съёмки исторической драмы «Рождение империи» о Петре I с Милошем Биковичем в главной роли. Проект расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы.