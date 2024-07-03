Новая романтическая комедия с Заком Эфроном стала хитом на Netflix

Новая романтическая комедия с Заком Эфроном под названием «Семейное дело» стала хитом на Netflix, несмотря на шквал негативных отзывов. Об этом сообщает издание ScreenRant.

© Кадр из фильма "Семейное дело"

Мировая премьера «Семейного дела» состоялась 28 июня, и всего лишь за три дня оно заработало 26,8 миллионов просмотров, став самым популярным фильмом на стриминговом сервисе на прошлой неделе. Примечательно, что рецензии кинокритиков и зрителей далеко не хвалебные.

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Сюжет киноленты следующий. Зара работает личным помощником эгоцентричной голливудской звезды Криса Коула. Вскоре героиня обнаруживает, что у начальника роман с ее овдовевшей матерью, и они его тщательно скрывают.

Главные роли в фильме исполнили Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг. Режиссировал «Семейное дело» Ричард ЛаГравенес, в профессиональной копилке которого числятся «Писатели свободы», «Мосты округа Мэдисон», «Маленькая принцесса» и «У зеркала два лица».

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