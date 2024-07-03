Бодров-старший планирует снять фильм о мести охотника депутату за смерть жены

Кинорежиссер Сергей Бодров-старший планирует снять на территории Ханты-Мансийского автономного округа фильм об охотнике, который решил отомстить депутату за надругательство над своей женой и ее гибель. Об этом сообщается в паблике "ВКонтакте" Союза кинематографистов РФ в Югре.

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"Сценаристом и режиссером нового художественного фильма "Охотник" станет Сергей Бодров-старший. Действия фильма происходят в тайге. Планируется, что съемки будут проходить в Югре. Среди исполнителей главных ролей планируются Александр Робак, Екатерина Гусева, Александр Клюквин и Ярослав Могильников", - сказано в сообщении.



По сценарию, главный герой - отменный охотник Павел - после очередной вылазки в тайгу возвращается домой к жене и детям. Но по трагической случайности, пока его не было дома, приехал местный депутат со своими подчиненными после охоты.

"Депутат решил развлечься с женой охотника Марией, справиться с ним она не смогла. После этого "народный избранник" уезжает, а женщина, не вынеся случившегося, умирает. Павел решает отомстить депутату за смерть своей жены", - отмечается в сообщении.



Съемки фильма планируется начать уже осенью 2024 года. Бюджет фильма оценивается в сумму порядка 250 млн рублей.

Режиссер Сергей Бодров-старший известен по фильмам "Кавказский пленник" (1996), "Медвежий поцелуй" (2002), "Монгол" (2007) и другим. Он дважды номинировался на премию "Оскар" - за картины "Кавказский пленник", в котором свою первую большую роль сыграл его сын Сергей Бодров, и "Монгол".