Готовится экранизация романа «Последний день лета»‎ Андрея Подшибякина

Сериал - экранизация романа "Последний день лета" Андрея Подшибякина расскажет историю группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 90-х: травля в школе, семейные проблемы, трудности взросления. Во время школьной экскурсии по руинам древнего города герои случайно пробуждают сущность, которая тысячи лет таилась в недрах земли - безымянный демон вселяется в каждого из мальчиков...

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Сериал готовится для онлайн-кинотеатра Иви. Его менеджеры подумали о том, что роман Андрея Подшибякина "Последний день лета", который вышел в 2023 году, сразу стал бестселлером. Произведение посвящено Ростову-на-Дону и близким друзьям автора. Сейчас автор работает над продолжением.

Андрей Подшибякин рассказывает:

"С самого начала "Последний день лета" в моей голове был сериалом: я видел и писал этот роман сценами, диалогами, ощущением кадра. С самого начала я знал, что роман будет экранизирован. Единственное, что меня беспокоило, - это кем и как. Но теперь, когда экранизацию снимает Иви, я абсолютно уверен: все то, что я видел перед мысленным взором, будет в точности перенесено на ваши экраны. И да: продолжение романа "Последний день лета" уже в работе!".



Яна Вагнер, писательница, делится своими впечатлениями от книги:

"Это и кинговская история про последнее лето детства, провинциальный город и древнее зло, с которым приходится разбираться без взрослых, и колоритный ростовский истерн про девяностые, которые мы запомнили так, что не забудешь, - но, прежде всего, это рассказ о том, как одиноко и страшно на самом деле быть ребенком".



Автор сценария сериала Павел Тетерский. Режиссер и исполнители главных ролей пока неизвестны.