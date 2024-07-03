На этой неделе на канале FRESH Trailers вышел дублированный трейлер комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном («Форсаж») и Крисом Эвансом («Мстители»). В ролике показали завязку сюжета и множество мифических существ.

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Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

«Красный» расскажет историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

Также в актёрский состав вошли Дж. К. Симмонс («Человек-паук»), Люси Лью, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипка, Мэри Элизабет Эллис, Уэсли Киммел, Ник Кролл и другие. Кресло режиссёра занял Джейк Кэздан («Джуманджи: Новый уровень»).

Премьера ленты состоится 15 ноября в мировых кинотеатрах.