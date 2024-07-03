Гран-при Якутского кинофестиваля получила картина «Там, где танцуют стерхи»

Семейный фильм "Там, где танцуют стерхи" якутского режиссера Михаила Лукачевского признан лучшим игровым фильмом по итогам VII Якутского международного кинофестиваля, прошедшего с 28 июня по 3 июля. Приз - золотые снежные очки - генеральному продюсеру фильма Семену Аманатову вручил председатель жюри, продюсер и режиссер Ли Баохуа (КНР), передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

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Тема кинофестиваля в 2024 году была обозначена как "Этническое кино". По результатам отбора были определены девять участников конкурсной программы из России и других стран.

"Когда я в первый раз увидел этот фильм, который я сейчас назову, я уже принял решение, что его нужно показать в Китае", - сказал председатель жюри перед объявлением победителя главной номинации.



Он отметил, что решение жюри было единогласным. Исполнитель главной роли в фильме "Там, где танцуют стерхи" Миша Слепцов отмечен дипломом жюри за большой актерский потенциал.

В номинации "Лучшая женская роль" победила Виктория Василевич (драма "78 дней", режиссер Эмилия Гасич, Сербия), в номинации "Лучшая мужская роль" - Тергель Болд-Эрдэне (драма "Город ветров", Монголия). Режиссер фильма "Город ветров" (Монголия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция) Лхагвадулам Пурев-Очир победил в номинации "Лучшая работа режиссера".

Как отметил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, все больше фильмов якутского производства выходит на российский и международный рынки. Он отметил, что кинофестиваль прошел успешно, организованные показы фильмов прошли при полных кинозалах. Министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев напомнил, что кинофестиваль прошел в рамках Арктического форума искусств "Желанный берег", который в свою очередь будет проходить ежегодно.

В ходе церемонии закрытия, прошедшего на сцене Саха академического театра в Якутске, объявили победителей в номинациях лучших мужской и женской ролей в якутском кино. Их получили Георгий Бессонов ("Тимир" режиссера Николая Корякина) и Елизавета Далбараева ("Зина и Леха. Новогодний маскарад" режиссера Романа Дорофеева). Приз зрительских симпатий получила картина "Тимир". Кроме того, был организован конкурс студенческих работ. Были отобраны семь короткометражных работ студентов из профильных учреждений страны. Победу одержала картина "Нойды: Северные ведьмы" Марии Стрельцовой из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

О кинофестивале

Организаторами фестиваля выступили региональное Минкультуры и кинокомпания "Сахафильм" при поддержке Минкультуры РФ, Союза кинематографистов России, Всероссийского государственного университета кинематографии (Москва), Арктического государственного института культуры и искусств (Якутия), Института геокультурного развития Республики Саха (Якутия).

Кинофестиваль вошел в культурную программу, подготовленную в рамках проведения в Якутии VIII Международных спортивных игр "Дети Азии". Якутский международный кинофестиваль проводится с 2013 года.