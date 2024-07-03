Забытый фильм с Джей Ло вновь набирает популярность

Комедийная мелодрама «Первый встречный» с Дженнифер Лопес в главной роли, вышедшая в прокат 2,5 года назад, вновь набирает популярность на стриминговых платформах. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "Первый встречный"

Netflix опубликовал рейтинг десяти самых просматриваемых англоязычных фильмов за прошедшую неделю (в период с 24 по 30 июня). «Первый встречный» разместился на четвертой позиции с 8,1 миллионном просмотров.

Фильм Стивена Спилберга 1993 года назван «лучшим летним блокбастером всех времен»

Сюжет киноленты следующий. Поп-дива Кэт Вальдез должна со дня на день выйти замуж за своего жениха Бастиана. Но не тут-то было: героиня узнает, что он ей изменил. На концерте она встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, который и на выступление-то попал случайным образом. Кэт кажется, что самое оптимальное решение в сложившихся обстоятельствах, — выйти за незнакомца замуж.

Мелодраму режиссировала Кэт Койро, в профессиональной копилке которой числятся проекты «В Филадельфии всегда солнечно», «Прощай навсегда», «Бесстыжие» и «Американская семейка». За сценарий отвечали Джон Роджерс («Трансформеры»), Тами Сэгер («Убить скуку») и Харпер Дилл («Куколка).

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что новая романтическая комедия с Заком Эфроном стала хитом на Netflix.