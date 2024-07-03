Найден новый киноляп в советском фильме "Любовь и голуби"

Советская мелодрама "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова не теряет своего неповторимого комедийного шарма. И по прошествии лет в ней обнаруживаются забавные нестыковки.

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Внимательный зритель может заметить, что сцену прощания героя с домочадцами перед отъездом на юг явно снимали не один день. Сначала с Василием по очереди прощаются дети и жена. В этот момент за его спиной на вешалке висит темная куртка.

В конце к нему еще раз подходит младшая дочь Оля и просит привезти ракушки и пальму, всхлипывает обнимает отца. Василий утешает ее, а куртка на крючке выглядит иначе, и она гораздо более светлого оттенка.

Ранее в картине нашли нестыковки, связанные с погодой и туманом, а также промах костюмера с цветом галстука Василия.